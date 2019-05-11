Футбол
Салах признан лучшим футболистом «Ливерпуля» в апрелеЕвро-футбол.ру 02:13
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим футболистом команды в апреле, информирует официальный сайт клуба. В прошедшем месяце египтянин провёл шесть матчей во всех турнирах и забил пять мячей. Салах пропустил ответную игру с "Барселоной" (4:0) в полуфинале Лиги чемпионов из-за травмы.
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