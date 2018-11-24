Футбол
Салах принес победу «Ливерпулю», «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм»
Салах принес победу «Ливерпулю», «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм»Матч ТВ12:15
Чемпионат Англии, сегодня
Олимпийский стадион
|11′
Давид Сильва
|19′
Рахим Стерлинг
|34′
Лерой Сане
Артюр Масуаку
Аарон Крессуэлл
|46′
Грэйди Диангана
Хавьер Эрнандес
|55′
Фелипе Андерсон
Лукас Перес
|68′
|69′
Илкай Гюндоган
Фил Фоден
|75′
Рахим Стерлинг
Рияд Марез
|81′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|90′+3′
Лерой Сане
|32%
|Владение мячом
|68%
|73%
|Процент точных передач
|89%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|2
|Удары в створ ворот
|6
|2
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|2
|8
|Угловые
|1
|10
|Отборы
|3
|7
|Фолы
|4
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Вест Хэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Фабианьский
5
Сабалета
4
Бальбуэна
23
Диоп
3
Крессуэлл
17
Эрнандес
14
Обианг
30
Антонио
41
Райс
27
Перес
7
Арнаутович
31
Сантана
2
Уокер
30
Отаменди
14
Лапорт
18
Делф
21
Сильва
25
Фернандиньо
47
Фоден
26
Марез
33
Жезус
19
Сане
2 ×
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
«Ливерпуль» одержал победу над «Уотфордом» в матче 13-го тура АПЛ. Победный гол в этой встрече забил Мохамед Салах. Отметим, что гости завершали встречу в меньшинстве из-за удаления Джордана Хендерсона.
Матч ТВ12:15
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
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