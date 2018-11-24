Футбол

Салах принес победу «Ливерпулю», «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм»
Матч ТВ
12:15

Вест Хэм — Манчестер Сити
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Олимпийский стадион
11′
Давид Сильва
19′
Рахим Стерлинг
34′
Лерой Сане
Артюр Масуаку
Аарон Крессуэлл
46′
Грэйди Диангана
Хавьер Эрнандес
55′
Фелипе Андерсон
Лукас Перес
68′
69′
Илкай Гюндоган
Фил Фоден
75′
Рахим Стерлинг
Рияд Марез
81′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
90′+3′
Лерой Сане
«Ливерпуль» одержал победу над «Уотфордом» в матче 13-го тура АПЛ. Победный гол в этой встрече забил Мохамед Салах. Отметим, что гости завершали встречу в меньшинстве из-за удаления Джордана Хендерсона.
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