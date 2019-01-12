Футбол

Салах принес «Ливерпулю» выездную победу над «Брайтоном»
Матч ТВ
11:53

«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» в матче чемпионата Англии лишь благодаря пенальти и гарантировал себе как минимум четыре очка отрыва во главе таблицы. Первый тайм завершился нулевой ничьей, но после перерыва точный удар Мохамеда Салаха с точки принес команде Юргена Клоппа минимальную победу.
Матч ТВ11:53

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«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» и оторвался от «Манчестер Сити» на семь очков

Спорт-Экспресс12:04

«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» и на семь очков оторвался от «Ман Сити» в АПЛ

Sport24.ru11:56

Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Брайтоном»

Советский спорт11:52

Салах принес «Ливерпулю» выездную победу над «Брайтоном»

Матч ТВ11:53

«Ливерпуль» победил в Брайтоне

Soccer.ru11:52

Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу в матче АПЛ с «Брайтоном»

Чемпионат11:52

«Ливерпуль» победил «Брайтон» благодаря голу Салаха и набрал 57 очков. «Сити» и «Тоттенхэм» еще не играли

Sports.ru11:51
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 13:35, Ашберн
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Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
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Политика

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Украина выступает за поэтапную отмену права вето в Совете безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).
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Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже

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Два человека погибли, один пострадал, попав под электричку в Люберцах.
Обновлено в 11:03
Спорт

Александр Поварницын выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU

В польском местечке Душники-Здруй завершилась программа первого дня четвертого этапа биатлонного Кубка IBU.
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Здоровье

Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах

Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.
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Россия уступила США и Китаю в рейтинге умнейших стран мира

Портал Vouchercloud разместил Россию на шестом месте в рейтинге умнейших стран мира, этот результат ниже, чем у Соединенных Штатов и Китая.
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Происшествия

При взрыве в центре Парижа погибли четыре человека

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Макгрегор рассказал, о чем говорил Нурмагомедову во время боя

Напомним, 7 октября 2018 года российский боец Хабиб Нурмагомдов одержал победу над Конором Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде, тем самым защитив звание абсолютного чемпиона UFC в легком весе.
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СК проверит информацию об отправке в морг еще живой пенсионерки

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Здоровье

Названы семь основных симптомов рака

Ученый лондонского онкологического центра Макмиллан Крис Стил назвал семь основных симптомов, при которых необходимо срочно обратиться к онкологу.
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Константинополь назначил главу ставропигии в Киеве

Синод Константинопольской церкви назначил главой восстановленной ставропигии экуменического патриарха в Киеве архимандрита Константинопольского престола Михаила Анищенко, сообщили в Константинопольском патриархате.
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СК начал проверку после ДТП с тремя погибшими в Ленобласти

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Газовые баллоны взорвались на крыше девятиэтажки в Крыму

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В селе Чигири Благовещенского района Амурской области убрали горку из обледеневших нечистот, по которой катались дети.
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Сборная Западной конференции МХЛ в восьмой раз в истории переиграла команду Востока в матче Кубка Вызова (2:0). Первый период встречи получился безголевым, а вот в середине второго игрового отрезка счет открыл форвард Марк Верба.
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Спорт

Виталий Норицын: «У Старых есть сложности по ходовым качествам»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о выборе состава на эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе.
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В России появились в продаже упаковки яиц по девять штук

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