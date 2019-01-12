Футбол
Салах принес «Ливерпулю» выездную победу над «Брайтоном»
Салах принес «Ливерпулю» выездную победу над «Брайтоном»Матч ТВ11:53
«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» в матче чемпионата Англии лишь благодаря пенальти и гарантировал себе как минимум четыре очка отрыва во главе таблицы. Первый тайм завершился нулевой ничьей, но после перерыва точный удар Мохамеда Салаха с точки принес команде Юргена Клоппа минимальную победу.
Матч ТВ11:53
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