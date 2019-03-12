Футбол
Салах: пожертвую своей мечтой о победе в ЛЧ ради титула в Премьер-лигеЧемпионат 02:42
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, что готов пожертвовать мечтой о победе в Лиге чемпионов ради титула в английской Премьер-лиге для своего клуба.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:33, Ашберн
Происшествия
Арашукова временно отстранили от должности сенатора
В пресс-службе Совета Федерации позднее сообщили о поступлении копии постановления Басманного суда о том, что Арашуков временно отстранен от должности сенатора, передает «РИА Новости».
Обновлено в 10:32
Экономика
Проект закона о доплатах к пенсиям рассмотрят в Госдуме
Сегодня на заседании Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о доплатах к пенсиям, которые не достигают регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Найденная в Москве девочка-маугли заговорила
Спасенная из квартиры в Москве девочка-маугли начала говорить, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Краснодаре горит склад с полиэтиленом
В Краснодаре загорелся склад с полиэтиленовой и бумажной тарой. Об этом сообщает РИА "Новости". Площадь пожара составляет 600 кв. м.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Психолог и первоклассник подрались в школе в Москве
Обновлено в 07:11
Политика
Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года
С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено в 05:30
Политика
Посла Польши вызвали в МИД Белоруссии
Посол Польши в Минске Артур Михальски был вызван в министерство иностранных дел Белоруссии для дачи пояснений в связи с оправданием Варшавой преступника, который был казнен за геноцид белорусов, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.
Обновлено в 11:03
Политика
Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил компанию "Роснефть" в закупке венесуэльской нефти у PDVSA несмотря на санкции, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:15
Общество
Минздрав внес в правительство антитабачную концепцию
Замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что министерство внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Бывший охранник Ахмата Кадырова найден мертвым в колонии
Сегодня адвокату Тагиру Шамсудинову, сотрудничающему с проектом "Правовая инициатива", сообщили о смерти Аюба Тунтуева в колонии во Владимирской области, сообщила пресс-служба "Правовой инициативы".
Обновлено в 10:04
Происшествия
Все больше стран отказываются от полетов Boeing 737 MAX 8
В мире пошла волна отказов от пассажирских авиаперевозок на самолетах Boeing 737 MAX 8 - по крайней мере, до выяснения точных причин крушения лайнера этой модели в Эфиопии 10 марта.
Обновлено в 02:25
Спорт
Церемония закрытия Универсиады-2019 началась в Красноярске
Церемония закрытия Зимней Универсиады-2019 началась во вторник в Красноярске.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Фото: 47-летняя Анастасия Заворотнюк родила дочь
"Прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, актриса и телеведущая, к удивлению части своих поклонников снова оказалась мамой.
Обновлено вчера в 05:20
Культура
Началось прощание с Владимиром Этушем
В Театре имени Вахтангова началась церемония прощания с Владимиром Этушем.
Обновлено в 03:30
Транспорт
Штрафы за превышение скорости на 10 км/ч могут быть введены через полтора года
Ранее в правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения были внесены предложения о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено в 08:38
Политика
Европарламент отказался считать Россию стратегическим партнером
Европейский парламент более не считает Россию своим стратегическим партнером, а подписанное в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве нуждается в пересмотре.
Обновлено в 08:35
Общество
Капитан судна с россиянами пригрозил перекрыть Босфор
Капитан арестованного в Турции судна Streamline с экипажем из России Бахман Багиров намерен в среду, 13 марта, перекрыть пролив Босфор, если морякам не выплатят долги по зарплате.
Обновлено в 06:35
Экономика
«Ростелеком» договорился о покупке 100% оператора Tele2
Компания «Ростелеком» договорилась с консорциумом из группы ВТБ, компании Invintel B.V. и банка «Россия» об увеличении своей доли в мобильном операторе Tele2 с 45 до 100%.
Обновлено в 09:29
Наука
Грязный воздух убивает больше людей, чем сигареты
По результатам исследования, которое было опубликовано в журнале European Heart Journal, от болезней, вызванных плохим качеством воздуха, каждый год умирает около около 8,8 миллиона человек.
Обновлено в 11:02
Политика
Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе
Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за подозрений о бомбе
Обновлено вчера в 07:41
Политика
Патрушев анонсировал меры против манипулирования сознанием подростков
Правоохранительные органы активизировали борьбу с манипулированием сознанием подростков через социальные сети.
Обновлено в 08:53
Финансы
Отток капитала из России с начала года увеличился вдвое
По предварительной оценке, в январе – феврале этого года чистый вывоз капитала частным сектором из России составил $18,6 млрд, что в 2,1 раза больше аналогичного показателя прошлого года ($8,7 млрд).
Обновлено в 10:17
Политика
В штабе Порошенко рассказали, сколько он пьет
Представитель избирательного штаба президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев прокомментировал в эфире телеканала ZIK сообщения о том, что глава государства страдает от алкоголизма.
Обновлено в 07:41