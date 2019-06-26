Футбол

Салах помог сборной Египта выйти в плей-офф Кубка АфрикиВести.Ru 02:56

На Кубке африканских наций, который проходит в Египте, хозяева турнира провели второй матч группового этапа против команды ДР Конго. Египетские футболисты добились победы со счетом 2:0 и досрочно вышли в плей-офф соревнований. В составе победителей мячи забили Ахмед Эль-Мохамади и Мохамед Салах.
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