Футбол

Гол Салаха помог сборной Египта обыграть ДР КонгоREGNUM 01:24

Сборная Египта одержала победу над командой ДР Конго в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 2:0.
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Гол Салаха помог сборной Египта обыграть ДР Конго в игре Кубка африканских наций

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