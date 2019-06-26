Футбол
Салах помог Египту выйти в плей-офф Кубка АфрикиNews.ru 02:57
Сборная Египта по футболу обыграла ДР Конго во втором матче группового этапа Кубка Африки со счётом 2:0. На 25-й минуте первого тайма ворота соперника поразил Ахмед аль-Мухаммади, а на 43-й счёт увеличил Мохаммед Салах.
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Гол Салаха помог сборной Египта обыграть ДР Конго в игре Кубка африканских наций
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Египет — ДР Конго. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Кубка Африки 26 июня 2019 года
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