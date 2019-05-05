Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилкахSportbox.RU вчера в 16:26

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил травму в игре 37-го тура АПЛ против «Ньюкасла». На 68-й минуте Салах столкнулся с голкипером «Ньюкасла» Мартином Дубравкой и получил удар в голову. Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.

Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках

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