Клопп рассказал о травме Салаха после матча с «Ньюкаслом»RT на русском вчера в 19:56

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме нападающего команды Мохаммеда Салаха, которую он получил во время матча 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом» (3:2).

Клопп рассказал о травме Салаха после матча с «Ньюкаслом»

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