Футбол
Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилкахМатч ТВ 16:26
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил травму в игре 37-го тура АПЛ против «Ньюкасла». На 68-й минуте Салах столкнулся с голкипером «Ньюкасла» Мартином Дубравкой и получил удар в голову. Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:37, Ашберн
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Экономика
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Авто
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Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
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Обновлено в 16:28
Космос
В России начались испытания техники для суборбитального туризма
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