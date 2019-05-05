Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилкахМатч ТВ 16:26

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил травму в игре 37-го тура АПЛ против «Ньюкасла». На 68-й минуте Салах столкнулся с голкипером «Ньюкасла» Мартином Дубравкой и получил удар в голову. Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.

Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках

Происшествия При нападении бандитов на группу военных погиб венесуэльский генерал В результате нападения бандитов в венесуэльском штате Арагуа погиб генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, а также трое военнослужащих и двое полицейских.

Шоу-бизнес В больницу к певице МакSим пригласили священника Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.

Здоровье Как очистить кровь от алкоголя после майских праздников Как алкоголь влияет на организм и в каких случаях стоит прибегать к очистке крови от него в домашних условиях, а в каких — обращаться к врачу, читайте в нашем материале.

Происшествия Лодка с шестью пассажирами опрокинулась в Иркутской области В Иркутской области на реке Ангаре произошло опрокидывание металлической моторной лодки с шестью пассажирами, пятеро из них спасены.

Политика Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.

Общество Мессенджеры обязуются идентифицировать пользователей по номеру телефона В случае если мобильный оператор находит в своей базе запрашиваемый номер телефона, он также обязуется указать, какими мессенджерами пользуется абонент и присвоить ему специальный идентификационный код.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Общество В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.

Политика Зеленский предложит Раде назначить инаугурацию на 19 мая Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной раде провести свою инаугурацию 19 мая.

Армия и оружие Российский крейсер признали самым мощным в мире Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.

Авто Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.

Происшествия Подросток заступился за женщину в магазине и был избит Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.

Армия и оружие Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа Израильтяне атаковали уже порядка 70 целей в секторе Газа, в том числе туннель "Исламского джихада" (запрещено в РФ) на глубине в 20 метров под границей для проведения терактов, и продолжают отвечать на палестинские обстрелы.

Политика СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.

Политика Бабченко сбежал в Норвегию после проигрыша Порошенко на выборах Российский журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, покинул Украину после проигрыша пока еще действующего президента страны Петра Порошенко на выборах.

Космос В России начались испытания техники для суборбитального туризма Компания «КосмоКурс», планирующая проводить туристические суборбитальные полёты, начала первые испытания ракетно-космической техники.

Происшествия Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".

Политика В Германии нашли способ «защитить» Прибалтику от России Германия должна создать специальный фонд и ежегодно инвестировать более 20 миллиардов долларов на «защиту» стран Прибалтики и Польши от России, заявил вице-канцлер и экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

Гаджеты Стала известна стоимость флагмана OnePlus 7 Pro Известный сетевой информатор Исхан Агарвал (Ishan Agarwal) опубликовал данные о стоимости смартфона OnePlus 7 Pro — топовой модели линейки OnePlus 7. Данные приводятся для рынка Индии, да и сам инсайдер не уверен в их точном соответствии реальным розничным ценам, но, в любом случае, эта информация лучше, чем ничего.

Общество Российские города возглавили список самых экстремальных в мире Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.

Шоу-бизнес Станислав Садальский сделал Татьяне Васильевой подарок Знаменитый актер и эпатажный блогер Станислав Садальский поделился с поклонниками в Instagram подробностями выходного дня.