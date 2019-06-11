Салах похвастался гигантским уловом на рыбалке в отпускеSport24.ru вчера в 23:07

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился в инстаграме фотографией с отпуска. На снимке 26-летний египтянин держит одной рукой гигантскую рыбу, которую сам поймал.

Салах похвастался гигантским уловом на рыбалке в отпуске

Общество Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме Врачи не выявили заболеваний у рыбы, которую нашли мертвой на берегу Борисовских прудов в Москве, рассказали РИА Новости в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Армия и оружие Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.

Политика Филарет назвал автокефалию сменой одной зависимости на другую По словам Филарета, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не голосовал за него, поскольку документ закрепляет переход из одной зависимости в другую.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба» В столице задержан подозреваемый в разгроме редакции издания «Сноб» на Берсеневской набережной, им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья, передает «Интерфакс».

Политика Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину Гитариста группы "Бахыт-компот" не пустили из России на Украину и запретили въезд на 3 года.

Происшествия С блогера Мэддисона сняли судимость Статья 282 была декриминализирована, в связи с чем Мэддисон подал ходатайство о снятии судимости.

Политика Huawei хочет заменить Android российской ОС Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.

Происшествия В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.

Авто Почему АвтоВАЗ не устанавливает 1,8-литровый двигатель на Lada Largus За 8 лет присутствия на российском рынке универсал Lada Largus пережил настоящую ревизию своей моторной гаммы, только есть одно «но»: в ней никогда не было 1,8-литрового двигателя.

Общество Роскачество проверило детские подгузники Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.

Политика Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней В качестве еще одного примера Медведев привел новозеландскую компанию, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчете на час рабочего времени в 20%, а уровень стресса сотрудников снизился "весьма значительно".

Шоу-бизнес У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.

Происшествия Защита журналиста Голунова обжаловала домашний арест Защита журналиста Ивана Голунова обжаловала решение суда о его домашнем аресте. Об этом заявил адвокат Сергей Бадамшин.

Происшествия Более четырех тысяч черепах под видом капусты пытались ввезти в РФ В Оренбургской области на таможне задержали человека, который пытался ввезти в Россию 4,1 тыс. живых черепах в 24 мешках под видом семи тонн свежей капусты.

Авто Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.

Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице 11 июня Метеоспециалисты объявили на вторник, 11 июня, «желтый» уровень погодной опасности. Повышенный уровень действует в столице и области.

Недвижимость Названы районы Екатеринбурга с самой дешевой недвижимостью Аналитики составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самой низкой ценой за квадратный метр.

Шоу-бизнес Андрей Ургант вскоре станет молодым отцом Сегодня стало известно, что супруга Андрея, которая младше его на 30 лет, ждет ребенка. Елена Романова сама рассекретила беременность.

Армия и оружие Лавров назвал срыв Киевом отвода сил у Станицы Луганской провокацией Срыв украинскими силовиками разведения сил в Станице Луганской в Донбассе является провокацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Футбол «Зенит» сыграет в Австрии с «Црвеной Звездой» Команда проведет два матча подряд — в первом «сине-бело-голубые» встретятся с венгерским «Гонведом», а во втором сыграют с сербской «Црвеной Звездой».