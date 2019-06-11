Футбол
Салах похвастался гигантским уловом на рыбалке в отпускеSport24.ru вчера в 23:07
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился в инстаграме фотографией с отпуска. На снимке 26-летний египтянин держит одной рукой гигантскую рыбу, которую сам поймал.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 06:24, Ашберн
Происшествия
Затонувший в Будапеште прогулочный катер подняли из воды
Обновлено в 03:11
Общество
Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме
Врачи не выявили заболеваний у рыбы, которую нашли мертвой на берегу Борисовских прудов в Москве, рассказали РИА Новости в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Общество
Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Филарет назвал автокефалию сменой одной зависимости на другую
По словам Филарета, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не голосовал за него, поскольку документ закрепляет переход из одной зависимости в другую.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»
В столице задержан подозреваемый в разгроме редакции издания «Сноб» на Берсеневской набережной, им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:53
Политика
Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину
Гитариста группы "Бахыт-компот" не пустили из России на Украину и запретили въезд на 3 года.
Обновлено в 05:03
Наука
Сон при включенном свете может привести к увеличению веса у женщин
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
С блогера Мэддисона сняли судимость
Статья 282 была декриминализирована, в связи с чем Мэддисон подал ходатайство о снятии судимости.
Обновлено в 06:04
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Авто
Почему АвтоВАЗ не устанавливает 1,8-литровый двигатель на Lada Largus
За 8 лет присутствия на российском рынке универсал Lada Largus пережил настоящую ревизию своей моторной гаммы, только есть одно «но»: в ней никогда не было 1,8-литрового двигателя.
Обновлено в 02:09
Общество
Роскачество проверило детские подгузники
Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 02:05
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
Обновлено вчера в 12:47
Общество
Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней
В качестве еще одного примера Медведев привел новозеландскую компанию, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчете на час рабочего времени в 20%, а уровень стресса сотрудников снизился "весьма значительно".
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Защита журналиста Голунова обжаловала домашний арест
Защита журналиста Ивана Голунова обжаловала решение суда о его домашнем аресте. Об этом заявил адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Более четырех тысяч черепах под видом капусты пытались ввезти в РФ
В Оренбургской области на таможне задержали человека, который пытался ввезти в Россию 4,1 тыс. живых черепах в 24 мешках под видом семи тонн свежей капусты.
Обновлено в 04:55
Авто
Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина
В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице 11 июня
Метеоспециалисты объявили на вторник, 11 июня, «желтый» уровень погодной опасности. Повышенный уровень действует в столице и области.
Обновлено вчера в 06:28
Недвижимость
Названы районы Екатеринбурга с самой дешевой недвижимостью
Аналитики составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самой низкой ценой за квадратный метр.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Нижнем Тагиле умер пострадавший при взрыве газа в доме
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Андрей Ургант вскоре станет молодым отцом
Сегодня стало известно, что супруга Андрея, которая младше его на 30 лет, ждет ребенка. Елена Романова сама рассекретила беременность.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Лавров назвал срыв Киевом отвода сил у Станицы Луганской провокацией
Срыв украинскими силовиками разведения сил в Станице Луганской в Донбассе является провокацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 04:03
Футбол
«Зенит» сыграет в Австрии с «Црвеной Звездой»
Команда проведет два матча подряд — в первом «сине-бело-голубые» встретятся с венгерским «Гонведом», а во втором сыграют с сербской «Црвеной Звездой».
Обновлено в 05:37
Авто
В России рухнули цены на УАЗ «Профи»
До конца июня УАЗ "Профи" можно приобрести за 648 000 рублей (бортовой "Профи" в комплектации "Стандарт" до акции стоил 819 900 рублей).
Обновлено в 03:05
Футбол
Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию
Обновлено в 03:19