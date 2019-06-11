Футбол
Салах похвастался гигантским уловом на рыбалке в отпускеSport24.ru вчера в 23:07
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился в инстаграме фотографией с отпуска. На снимке 26-летний египтянин держит одной рукой гигантскую рыбу, которую сам поймал.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 00:17, Ашберн
Происшествия
Трамп отреагировал на крушение вертолета в Нью-Йорке
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Генпрокуратура истребовала у полиции дело Голунова
Евгений Фельдман для "Медузы" (CC BY 4.0) Генеральная прокуратура РФ истребовала у полиции уголовное дело корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье
Российский мотоблогер Артем Болдырев, автор YouTube-канала Moto nexus, погиб в ДТП на 69-м километре трассы М-4 "Дон" в Московской области.
Обновлено вчера в 21:19
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Молдавские демократы предложили России тайную сделку
Вице-премьер пояснил, что Россия не обсуждала вопрос урегулирования конфликта в Приднестровье и федерализации страны ни с одной из политических партий несмотря на то, что Плахотнюк обвиняет нынешнего президента Игоря Додона и новое правительство в сговоре с Москвой именно с этой целью.
Обновлено вчера в 19:56
Шоу-бизнес
Разин переживает, что Алибасов повторит судьбу Началовой
Продюсер опасается, что трагедия Бари Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой».
Обновлено вчера в 15:56
Общество
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Со среды вступит в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего гражданина России.
Обновлено вчера в 23:32
Гаджеты
Samsung запустила производство умных стиральных машин в России
Модели серий WW6600R c загрузкой 7 кг и технологией AddWash и WW6100R с загрузкой 8 кг производятся на заводе Samsung в Калужской области.
Обновлено вчера в 09:30
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков российской экономики
Всемирный банк опубликовал доклад об экономике России, в котором перечислил пять основных рисков, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
В психбольнице Одессы произошел пожар, есть жертвы
В Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
В Нижнем Тагиле мужчину выбросило на улицу при взрыве газа в квартире
Из-за взрыва мужчину ударной волной выбросило на улицу, с ним работают врачи. Двух женщин из квартиры вывели по автолестнице пожарные.
Обновлено вчера в 12:36
Музыка
Кавер пермского балалаечника восхитил музыкантов Queen
Участники легендарной группы разместили на официальной страничке коллектива в Instagram свой хит The show must go on, который россиянин Андрей Киряков исполнил на трёх балалайках.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
В Сиднее мужчина напал с ножом на полицейского
В здании находились двое мужчин, один из которых вступил в словесную перепалку с правоохранителем, а затем напал на него с ножом.
Обновлено в 00:11
Общество
Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен
Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.
Обновлено вчера в 23:07
Футбол
Украина с минимальным счетом одолела Люксембург
Встреча группы B, которая прошла во Львове, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол подопечные Андрея Шевченко забили на 6-й минуте, когда Роман Яремчук головой замкнул навесную передачу Руслана Малиновского.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Обновлено вчера в 10:34
Игры
Square Enix показала 8 минут геймплея ремейка Final Fantasy VII
В рамках E3 2019 компания Square Enix провела презентацию, на которой показала новую расширенную версию трейлера ремейка Final Fantasy VII, а также довольно подробно рассказала про геймплей.
Обновлено вчера в 22:57
Наука
Возможно, люди не предрасположены к тому, чтобы жить после пятидесяти
Хотя впервые было установлено, что ключевые регуляторы долголетия у короткоживущих животных играют центральную роль в молекулярном старении человека, новое исследование показало, что многие малоизученные гены, не кодирующие белок, участвуют в процессе старения человека.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
Аэровокзал Южно-Сахалинска начал дорожать
АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск", выступающее заказчиком возведения нового пассажирского терминала в областном центре, объявило тендер на проведение корректировки проектной документации объекта.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Технологии
Испытание оборудования для будущего радиогелиографа в Бадарах прошло успешно
Иркутск, Республика Бурятия, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Радиоастрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН (урочище Бадары, Республика Бурятия), где будет построен один из объектов Национального гелиогеофизического комплекса РАН – многоволновый радиогелиограф на диапазон частот 3 – 24 ГГц – прошли очередные испытания оборудования.
Обновлено вчера в 09:44
Транспорт
Депутаты посоветовали правительству сохранить нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч
В апреле 2019 года ГИБДД предложила ввести штраф в размере 1,5 тысячи рублей за превышение скорости на 10–20 км/ч, 3 тысячи рублей — за превышение на 20–40 км/ч.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол
Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен устроит вечеринку перед смертью
В воскресенье, 9 июня, с помощью специального устройства генерации речи Риксен записал обращение поклонникам, в котором пригласил всех желающих на прощальную вечеринку.
Обновлено вчера в 23:37
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял четырех односельчан
Во вторник утром 54-детний житель села Кирово Вилюйского района Якутии из ружья ранил четырех односельчан.
Обновлено вчера в 23:56
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Власти Китая начали расследование по факту коррупции главы парткома города Хух-Хото
Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином.
Обновлено вчера в 23:54
Единоборства
Промоутер Головкина: «Альварес должен начать переговоры с нами, иначе нарушит контракт с DAZN»
Обновлено вчера в 21:34
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце опровергла развод с Прилучным
Супруга актера Павла Прилучного - Агата Муцениеце, дала откровенное интервью, в ходе которого поделилась информацией, касающейся развода с супругом.
Обновлено вчера в 10:03