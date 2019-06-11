Салах похвастался гигантским уловом на рыбалке в отпускеSport24.ru вчера в 23:07

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился в инстаграме фотографией с отпуска. На снимке 26-летний египтянин держит одной рукой гигантскую рыбу, которую сам поймал.

Салах похвастался гигантским уловом на рыбалке в отпуске

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