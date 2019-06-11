Футбол
Салах похвастался гигантским уловом на рыбалке в отпускеSport24.ru вчера в 23:07
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился в инстаграме фотографией с отпуска. На снимке 26-летний египтянин держит одной рукой гигантскую рыбу, которую сам поймал.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:29, Ашберн
Происшествия
Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова
Обновлено в 08:35
Общество
В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово
Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Пелагея отреагировала на смерть участника шоу «Голос»
Российская певица Пелагея Телегина отреагировала на смерть участника шоу «Голос» Алексея Сафиулина, подчеркнув, что у него было «большое доброе сердце».
Обновлено в 08:43
Гаджеты
Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС
По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено в 06:19
Футбол
Капитан «Аякса» де Лигт предпочёл перейти в ПСЖ, а не в «Барселону»
Защитник и капитан амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт перейдёт в ПСЖ.
Обновлено в 02:00
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Общество
Средний балл ЕГЭ по профильной математике стал выше
В ведомстве отметили, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок
Поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике с тремя кольцами.
Обновлено вчера в 10:13
Космос
Ученые запустили в космос игрушечного Дмитрия Рогозина на «Жигулях»
Научные работники из Томска, являющиеся членами проекта ToSky, при испытании стратостата в качестве полезной нагрузки использовали фигурку генерального директора корпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, сидящего в отечественном автомобиле "ВАЗ-2107" красного цвета.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Алена Водонаева назвала поведение Анджелины Джоли неадекватным
«Хотелось бы верить, что все это игра на публику, но что-то мне подсказывает, что Анджелина искренне верит в свою правоту и считает себя хорошей матерью», – отметила Водонаева.
Обновлено в 07:55
Политика
В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Общество
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.
Обновлено в 04:08
Футбол
«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова
Официальный сайт «Локомотива» объявил о приобретении защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Контракт с футболистом заключён на 4 года.
Обновлено в 09:25
Экономика
В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой
Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса.
Обновлено в 08:45
Космос
Amazon начнет поставку электрических беспилотников в ближайшие месяцы
В среду Amazon заявила, что в ближайшие месяцы планирует начать крупномасштабные поставки беспилотниками, представив свой новейший дизайн для своего флота Prime Air.
Обновлено вчера в 02:20
Здоровье
Снизилась смертность от злокачественных новообразований в Ленобласти
Смертность от злокачественных новообразований (ЗНО) в Ленинградской области снизилась почти на 8 % за последние три года.
Обновлено в 02:05
Происшествия
МВД опубликует итоги экспертизы образцов ДНК по делу Голунова
Полиция Москвы опубликует итоги экспертизы образцов ДНК, которые нашли на изъятых у журналиста Ивана Голунова пакетах с наркотиками, сразу после получения результатов во вторник, 11 июня.
Обновлено вчера в 15:55
Общество
В Риме появились новые запреты для туристов
Римский городской совет обновил список запретов для туристов. Об этом 10 июня сообщило издание The Independent.
Обновлено вчера в 22:40
Культура
Михаил Пореченков получил звание народного артиста России
Обновлено в 09:01
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
После вступления соглашения в силу предполагается, что государство, в котором трудился иностранный работник и осуществлял отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после его возвращения на родину.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы произошел взрыв, есть погибшие
В Махачкалинском порту у четвертого причала на одном из танкеров в машинном отделении произошел взрыв газовоздушной смеси в момент перекачки нефтепродуктов.
Обновлено в 02:06
Спорт
ВФЛА направила 299 заявок на получение нейтрального статуса
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла к рассмотрению от спортсменов 310 заявок на получение нейтрального статуса, из которых 299 направлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).
Обновлено в 08:52
Футбол
«Спартак» интересуется сыном Георге Хаджи
Обновлено в 08:27