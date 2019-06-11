Футбол

Салах похвастался гигантским уловом на рыбалке в отпускеSport24.ru вчера в 23:07

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился в инстаграме фотографией с отпуска. На снимке 26-летний египтянин держит одной рукой гигантскую рыбу, которую сам поймал.
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Салах похвастался уловом

Матч ТВ05:51

Салах похвастался уловом

Sportbox.RU05:51

Салах во время отпуска поймал огромную рыбу (ФОТО)

ProstoProSportвчера в 18:18

Салах похвастался своим уловом

Газета.Ruвчера в 23:30

Салах похвастался гигантским уловом на рыбалке в отпуске

Sport24.ruвчера в 23:07

Салах похвастался уловом на рыбалке (фото)

Sportmail.ru08:43

Салах поймал гигантскую рыбу в отпуске. Фото

Спорт-Экспрессвчера в 17:03
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Происшествия

Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова

Обновлено в 08:35
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47
Общество

Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Пелагея отреагировала на смерть участника шоу «Голос»

Российская певица Пелагея Телегина отреагировала на смерть участника шоу «Голос» Алексея Сафиулина, подчеркнув, что у него было «большое доброе сердце».
Обновлено в 08:43
Гаджеты

Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС

По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено в 06:19
Футбол

Капитан «Аякса» де Лигт предпочёл перейти в ПСЖ, а не в «Барселону»

Защитник и капитан амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт перейдёт в ПСЖ.
Обновлено в 02:00
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 09:16
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Общество

Средний балл ЕГЭ по профильной математике стал выше

В ведомстве отметили, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок

Поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике с тремя кольцами.
Обновлено вчера в 10:13
Космос

Ученые запустили в космос игрушечного Дмитрия Рогозина на «Жигулях»

Научные работники из Томска, являющиеся членами проекта ToSky, при испытании стратостата в качестве полезной нагрузки использовали фигурку генерального директора корпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, сидящего в отечественном автомобиле "ВАЗ-2107" красного цвета.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Алена Водонаева назвала поведение Анджелины Джоли неадекватным

«Хотелось бы верить, что все это игра на публику, но что-то мне подсказывает, что Анджелина искренне верит в свою правоту и считает себя хорошей матерью», – отметила Водонаева.
Обновлено в 07:55
Политика

В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Экономика

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Общество

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.
Обновлено в 04:08
Футбол

«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова

Официальный сайт «Локомотива» объявил о приобретении защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Контракт с футболистом заключён на 4 года.
Обновлено в 09:25
Экономика

В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой

Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса.
Обновлено в 08:45
Космос

Amazon начнет поставку электрических беспилотников в ближайшие месяцы

В среду Amazon заявила, что в ближайшие месяцы планирует начать крупномасштабные поставки беспилотниками, представив свой новейший дизайн для своего флота Prime Air.
Обновлено вчера в 02:20
Здоровье

Снизилась смертность от злокачественных новообразований в Ленобласти

Смертность от злокачественных новообразований (ЗНО) в Ленинградской области снизилась почти на 8 % за последние три года.
Обновлено в 02:05
Происшествия

МВД опубликует итоги экспертизы образцов ДНК по делу Голунова

Полиция Москвы опубликует итоги экспертизы образцов ДНК, которые нашли на изъятых у журналиста Ивана Голунова пакетах с наркотиками, сразу после получения результатов во вторник, 11 июня.
Обновлено вчера в 15:55
Общество

В Риме появились новые запреты для туристов

Римский городской совет обновил список запретов для туристов. Об этом 10 июня сообщило издание The Independent.
Обновлено вчера в 22:40
Культура

Михаил Пореченков получил звание народного артиста России

Обновлено в 09:01
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

После вступления соглашения в силу предполагается, что государство, в котором трудился иностранный работник и осуществлял отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после его возвращения на родину.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Полковнику Захарченко дали 13 лет

Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

Суд рассмотрит жалобу на домашний арест журналиста Голунова 14 июня

Обновлено в 08:02
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы произошел взрыв, есть погибшие

В Махачкалинском порту у четвертого причала на одном из танкеров в машинном отделении произошел взрыв газовоздушной смеси в момент перекачки нефтепродуктов.
Обновлено в 02:06
Спорт

ВФЛА направила 299 заявок на получение нейтрального статуса

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла к рассмотрению от спортсменов 310 заявок на получение нейтрального статуса, из которых 299 направлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).
Обновлено в 08:52
Футбол

«Спартак» интересуется сыном Георге Хаджи

Обновлено в 08:27
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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