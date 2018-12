Another reason to love Salah ❤ Refuses his MOTM award and gives it to Milner pic.twitter.com / kEZJeb4BJH Football Daily (@ footballdaily) 8 декабря 2018 г. После этой победы Ливерпуль набрал 42 очка и вышел в лидеры чемпионата, опередив на один балл Манчестер Сити, который свой матч 16-го тура проведет позднее.

Советский спорт 10:53