Футбол

Салах отдал Милнеру приз лучшему игроку матча
Советский спорт
10:53

Another reason to love Salah ❤ Refuses his MOTM award and gives it to Milner pic.twitter.com / kEZJeb4BJH Football Daily (@ footballdaily) 8 декабря 2018 г. После этой победы Ливерпуль набрал 42 очка и вышел в лидеры чемпионата, опередив на один балл Манчестер Сити, который свой матч 16-го тура проведет позднее.
Советский спорт10:53

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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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