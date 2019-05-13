Футбол

Салах обратился к болельщикам: «Привезите „Энфилд“ в Мадрид»Sports.ru 07:40

Хочу поблагодарить одноклубников, тренеров и болельщиков.
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Салах — болельщикам: привезите «Энфилд» в Мадрид

Чемпионат07:51

Салах – болельщикам: Перенесите «Энфилд» в Мадрид

Советский спорт07:45

Салах призвал болельщиков привезти «Энфилд» в Мадрид на финал ЛЧ

Спорт-Экспресс07:45

Салах — фанатам: «Перенесите „Энфилд“ в Мадрид»

Sport24.ru07:35

Салах обратился к болельщикам: «Привезите „Энфилд“ в Мадрид»

Sports.ru07:40
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Музыка

Шнуров заявил, что «Ленинград» должен «уступить дорогу молодым»

Обновлено в 08:17
Футбол

Шнуров: первый раз слышу о своем плохом отношении к «Спартаку»

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров дал комментарий по поводу проведения концерта на стадионе "Спартака" 14 июня, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:56
Экономика

Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%

Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе—марте выросло на 5,8% ($2,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило $51,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
Обновлено в 06:50
Политика

Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию

Оболонский районный суд Киева принял решение признать избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах.
Обновлено в 08:20
Транспорт

В России могут убрать частные дорожные камеры видеофиксации

Генпрокуратура РФ проверит правомерность наличия частных видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах из-за ошибок в их установке.
Обновлено в 08:26
Общество

Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля

Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Нижегородский суд вынес приговор убийце тележурналиста

Обновлено в 08:08
Политика

Климкин угрожает России за выдачу паспортов на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опять грозит России за выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Обновлено в 08:41
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани

Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.
Обновлено в 08:09
Общество

Адвокат заявил, что Мамаев не будет отбывать весь срок в СИЗО

Обновлено в 07:43
Футбол

Футболиста «Челси» Дринкуотера лишили прав за езду в нетрезвом виде

Обновлено в 06:45
Происшествия

В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды

Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.
Обновлено в 08:57
Политика

В МИД России прокомментировали отмену визита Помпео в Москву

Отмена «московской части» визита государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео в Россию связана с изменениями в его графике, встречи в «полном объеме» состоятся в Сочи, заявил 13 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили коктейль Молотова

Обновлено в 07:44
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Компания «АльфаСтрахование» опубликовала новый рейтинг самых угоняемых в России моделей автомашин.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Общество

В мэрию Москвы подана заявка на гей-парад

Как сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев в соцсети, планируется гей-парад с участием до 300 человек и три митинга.
Обновлено в 07:14
Общество

В Челябинской области ожидаются град, гроза и штормовой ветер

Обновлено в 05:52
Гаджеты

Раскрыты возможности iPhone нового поколения

Обновлено в 06:59
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено вчера в 14:09
Здоровье

В Москве травматологи бесплатно проконсультируют больных сколиозом и межпозвонковой грыжей

В городской клинической больнице №13 врачи-вертебрологи проведут бесплатные консультации для всех желающих с такими диагнозами, как межпозвонковая грыжа, стеноз позвоночного канала, сколиоз, кифоз, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Сообщения о минировании вокзала и аэропорта в Тюмени оказались ложными

Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Объём военно-технического сотрудничества РФ и Белоруссии превысил $1 млрд

Объём сотрудничества «Рособоронэкспорта» с белорусскими организациями военно-промышленного комплекса с 2001 года превысил $1 млрд (более 65 млрд рублей по текущему курсу), заявил генеральный директор компании Александр Михеев.
Обновлено в 08:20
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Политика

Украина заявила о неполноценности выданных в Донбассе российских паспортов

Украинская разведка сообщила, что выданные по упрощенной процедуре российские паспорта для жителей Донбасса будут иметь отметку об «ограниченных возможностях».
Обновлено в 08:19
Происшествия

На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья

Обновлено в 05:42
Экономика

Baring Vostok подал иск к банку «Восточный»

Истец, конечным бенефициаром которого является инвестфонд Baring Vostok, требует от банка созвать собрание акционеров и утвердить новые кандидатуры в совет директоров.
Обновлено в 09:00
Общество

Грозы и похолодание ожидаются в Москве на этой неделе

На этой неделе в столице ожидаются локальные дожди с грозами. Кроме того, с 16 мая температура в городе понизится до 16−20 градусов.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Несколько ТЦ, вокзалы и аэропорт. В Липецке эвакуируют людей

По данным информационного агентства, которое ссылается на представителя областной администрации, людей эвакуировали с территорий автовокзала, железнодорожного вокзала, автостанции, трех ТЦ и касс аэропорта.
Обновлено в 09:07
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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