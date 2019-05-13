Футбол
Салах обратился к болельщикам: «Привезите „Энфилд“ в Мадрид»Sports.ru 07:40
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Футбол
Шнуров: первый раз слышу о своем плохом отношении к «Спартаку»
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров дал комментарий по поводу проведения концерта на стадионе "Спартака" 14 июня, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:56
Экономика
Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%
Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе—марте выросло на 5,8% ($2,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило $51,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
Обновлено в 06:50
Политика
Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию
Оболонский районный суд Киева принял решение признать избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах.
Обновлено в 08:20
Транспорт
В России могут убрать частные дорожные камеры видеофиксации
Генпрокуратура РФ проверит правомерность наличия частных видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах из-за ошибок в их установке.
Обновлено в 08:26
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Нижегородский суд вынес приговор убийце тележурналиста
Обновлено в 08:08
Политика
Климкин угрожает России за выдачу паспортов на Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опять грозит России за выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Обновлено в 08:41
Происшествия
СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани
Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды
Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.
Обновлено в 08:57
Политика
В МИД России прокомментировали отмену визита Помпео в Москву
Отмена «московской части» визита государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео в Россию связана с изменениями в его графике, встречи в «полном объеме» состоятся в Сочи, заявил 13 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 05:06
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Компания «АльфаСтрахование» опубликовала новый рейтинг самых угоняемых в России моделей автомашин.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Общество
В мэрию Москвы подана заявка на гей-парад
Как сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев в соцсети, планируется гей-парад с участием до 300 человек и три митинга.
Обновлено в 07:14
Гаджеты
Раскрыты возможности iPhone нового поколения
Обновлено в 06:59
Общество
В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»
Обновлено вчера в 14:09
Здоровье
В Москве травматологи бесплатно проконсультируют больных сколиозом и межпозвонковой грыжей
В городской клинической больнице №13 врачи-вертебрологи проведут бесплатные консультации для всех желающих с такими диагнозами, как межпозвонковая грыжа, стеноз позвоночного канала, сколиоз, кифоз, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Объём военно-технического сотрудничества РФ и Белоруссии превысил $1 млрд
Объём сотрудничества «Рособоронэкспорта» с белорусскими организациями военно-промышленного комплекса с 2001 года превысил $1 млрд (более 65 млрд рублей по текущему курсу), заявил генеральный директор компании Александр Михеев.
Обновлено в 08:20
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Политика
Украина заявила о неполноценности выданных в Донбассе российских паспортов
Украинская разведка сообщила, что выданные по упрощенной процедуре российские паспорта для жителей Донбасса будут иметь отметку об «ограниченных возможностях».
Обновлено в 08:19
Экономика
Baring Vostok подал иск к банку «Восточный»
Истец, конечным бенефициаром которого является инвестфонд Baring Vostok, требует от банка созвать собрание акционеров и утвердить новые кандидатуры в совет директоров.
Обновлено в 09:00
Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве на этой неделе
На этой неделе в столице ожидаются локальные дожди с грозами. Кроме того, с 16 мая температура в городе понизится до 16−20 градусов.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Несколько ТЦ, вокзалы и аэропорт. В Липецке эвакуируют людей
По данным информационного агентства, которое ссылается на представителя областной администрации, людей эвакуировали с территорий автовокзала, железнодорожного вокзала, автостанции, трех ТЦ и касс аэропорта.
Обновлено в 09:07