Салах не попал в символическую сборную сезона АПЛMetaratings вчера в 05:46

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала состав символической сборной сезона-2018/19 английской премьер-лиги. В команду не попал вингер «Ливерпуля» Мохаммед Салах, который забил за сезон 19 голов и отдал девять голевых передач.

Спорт день за днем

Салах не попал в символическую сборную сезона АПЛ

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