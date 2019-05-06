Футбол

Салах не поможет «Ливерпулю» в ответном матче с «Барселоной»Российская газета 08:27

Ливерпуль — Барселона
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
Как сообщает пресс-служба "красных", команде во втором матче с "Барсой" не сможет помочь нападающий Мохамед Салах. Он получил травму головы в матче 37 тура АПЛ против "Ньюкасла". И хотя "Ливерпуль" выиграл 3:2, египтянин покинул поле на носилках.
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