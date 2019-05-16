Футбол
Салах начал переговоры с «Реалом»Советский спорт 04:17
Форвард Ливерпуля Мохамед Салах может начать новый сезон в Реале, сообщает Газета.Ru со ссылкой на французский Canal+. Журналист Филипп Крайон заявил, что представители игрока приступили к переговорам с испанским клубом.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:34, Ашберн
Музыка
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Культура
Смотрим лучшие образы с красной дорожки Каннского фестиваля
72-ой Каннский фестиваль по традиции начался с красной дорожки, на которую слетелись знаменитые гости мирового уровня.
Обновлено вчера в 06:57
Политика
Инаугурация Зеленского состоится 20 мая
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Общество
Суд взыскал с «Уральских пельменей» 813 тысяч рублей
По информации официального представителя Нетиевского Ольги Куликовой, суд решил взыскать с коллектива 813 тысяч рублей в качестве судебных издержек.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод
Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Хоккей
Мактавиш стал новым главным тренером «Локомотива»
Крэйг Мактавиш стал новым главным тренером «Локомотива», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два года.
Обновлено в 08:27
Технологии
«Билайн» планирует вложить в развитие сети 5G в Москве 5 млрд рублей
ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") инвестирует в первый этап развития сети 5G в Москве 5 млрд рублей.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Пригожин отреагировал на обвинения Киркорова в организации травли
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил на обвинения Филиппа Киркорова в организации травли, после того, как артист якобы избил организатора «Золотого граммофона» Марину Яблокову.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
В Кремле не получали приглашений на инаугурацию Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал приглашения на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:40
Авто
Средняя цена автомобиля в России превысила 1,5 млн рублей
Обновлено вчера в 05:05
Политика
Саудовская Аравия признала крымчан гражданами России
Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска
С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Политика
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Футбол
Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было
Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Политика
Представители стран G7 призвали Порошенко передать власть Зеленскому
Обновлено вчера в 17:36
Здоровье
Эксперт рассказала о недостатках рациона россиян
В рационе россиян содержится недостаточно овощей, фруктов и молочных продуктов, а также избыток сахара, животного белка и жира, рассказала Алла Погожева, главный эксперт экспертного совета ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии".
Обновлено в 05:40
Общество
Выпивающие раз в неделю британцы оказались в списке самых пьющих
Жители Великобритании рассказали, что выпивали более 50 раз в год, или около одного раза в неделю, пишет британская газета The Independent со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:10
Экономика
Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании
О поручении правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок «Ведомостям» рассказали источники в октябре 2018 г. По словам источников, создание авиакомпании планировалось не ранее 2019 г. Ее пассажиропоток должен был составлять 6–10 млн человек в год.
Обновлено в 07:06
Политика
Путин поддержал бесплатное питание для школьников
Обновлено в 08:15
Происшествия
Двое сотрудников управления Росимущества задержаны в Петербурге
Отмечается, что руководитель отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаил Ставпенок и его заместитель Михаил Мокравцов задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.
Обновлено в 08:10
Футбол
ЦСКА не может договориться с футболистом по условиям нового контракта
Агент защитника московского ЦСКА Родриго Бекао Фернандо Терчейро заявил, что футболист еще не договорился с клубом по условиям нового соглашения.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Политика
Раскол в ПЦУ: Епифаний заявил, что ничего не обещал Филарету
Митрополит вновь образованной неканонической ПЦУ Епифаний заявил, что не обещал так называемому патриарху Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарету правления церковью при своем председательстве.
Обновлено в 07:31
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Гаджеты
В продаже появилась первая карта microSD на 1 Тбайт
В конце февраля компания SanDisk презентовала карту памяти microSD UHS-I, которая рассчитана на хранение баснословного количества информации - 1 Терабайт.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%
Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Политика
В Совбезе оценили влияние санкций США на энергобезопасность России
Санкции США против проекта "Северный поток-2" и российской СПГ-индустрии усиливают угрозы энергетической безопасности России, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.
Обновлено в 06:52