Футбол

Салах начал переговоры с «Реалом»Советский спорт 04:17

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах может начать новый сезон в Реале, сообщает Газета.Ru со ссылкой на французский Canal+. Журналист Филипп Крайон заявил, что представители игрока приступили к переговорам с испанским клубом.
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Журналист Canal+: «Между „Реалом“ и Салахом были предварительные контакты»

Sports.ru06:12

СМИ: Салах ведет переговоры с «Реалом»

Спорт-Экспресс05:26

Салах начал переговоры с «Реалом»

Советский спорт04:17

Источник: «Реал» и Салах ведут переговоры о переходе египтянина

Sport.ru06:59

СМИ: «Реал» начал переговоры с представителем Салаха

Матч ТВ05:54

Во Франции рассказали о переговорах между «Реалом» и Салахом

Газета.Ru00:31

Во Франции сообщили о начале переговоров между «Реалом» и Салахом

Sport24.ruвчера в 17:45
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Футбол

Лофтус-Чик может пропустить финал Лиги Европы

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может пропустить финальный матч Лиги Европы с «Челси» из-за повреждения.
Обновлено в 02:43
Культура

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика

Об остатках грязной нефти в «Дружбе» рассказали в РФ

Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что две нитки трубопровода "Дружба" все еще заполнены некачественной нефтью.
Обновлено в 14:17
Общество

Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире

Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

Обновлено в 13:53
Космос

Очередная магнитная буря может привести к хаосу на Земле

Сильная магнитная буря, которая обрушилась на Землю 14 мая, может повториться.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Происшествия

Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Экономика

Отток капитала из России вырос почти в два раза

Чистый отток капитала из России в январе – апреле вырос в 1,9 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. и составил $34,7 млрд, свидетельствуют предварительные данные Центробанка.
Обновлено в 11:16
Общество

Мэр Екатеринбурга заявил о приостановке строительства храма в сквере

Обновлено в 13:08
Политика

Больше половины украинцев негативно относятся к Путину

Как ранее писал News.ru, больше половины украинцев негативно относятся к запрету российских телеканалов на территории страны.
Обновлено в 09:20
Игры

Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep

В январе этого года Steep могли получить все подписчики сервиса PS Plus. Steep представляет собой симулятор зимних видов спорта.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Эстонская фирма объяснила появление ее траулера в водах России

Судно специального назначения ROXEN Как писал Sputnik Эстония, рыболовецкое судно Roxen под финским флагом с эстонским экипажем на борту 10 мая было задержано российскими пограничниками в Балтийском море за незаконную добычу рыбы в экономической зоне РФ.
Обновлено в 02:35
Футбол

«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена

Обновлено в 14:46
Политика

Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности

Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Авто

«Ключавто» стал официальным дилером суббренда Hyundai N

Обновлено в 09:59
Авто

В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»

Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Футбол

Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию», если решит покинуть «Байер»

Согласно информации источника, полузащитник "Байера" Юлиан Брандт присоединится к дортмундской "Боруссии", если летом решит покинуть леверкузенский коллектив.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего Краско сообщила о беременности

В прошлом году Краско развелся со своей 29-летней супругой Натальей Шевель и вернулся к Вяль, на которой он был женат с 2001 по 2011 год.
Обновлено в 13:24
Общество

Москвичей напугали заморозками в ночь на пятницу

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области в ночь на пятницу, 17 мая, из-за прогнозируемых заморозков.
Обновлено в 06:03
Культура

Хедлайнером фестиваля «Арт-овраг» в Выксе станет Feduk

Обновлено в 10:03
Футбол

Ассоциация футбольных лиг выступила против реформы Лиги чемпионов

EPFL выступила против этой реформы, посчитав, что такой формат пойдет на пользу только некоторым богатым клубам Европы, а остальным лигам и командам пойдет в ущерб.
Обновлено в 12:20
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Названа новая версия катастрофы самолёта SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 07:18
Происшествия

Опубликованы кадры задержания спонсора террористов в Москве

ФСБ опубликовала видео задержания уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, которого подозревают в финансировании террористической группировки "Исламское государство"*.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Политика

США ввели санкции против спецотряда «Терек» из Чечни

Минфин США внес в список санкций в рамках закона Магнитского спецотряд быстрого реагирования "Терек" из Чечни и пятерых граждан России, сообщило ведомство.
Обновлено в 13:50
Космос

Ученые НАСА рассказали о первых итогах изучения «плоской» планеты

Научная команда зонда New Horizons представила первые результаты изучения Ультимы Туле, загадочной "плоской" карликовой планеты на окраинах Солнечной системы.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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