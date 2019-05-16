Футбол
Салах начал переговоры с «Реалом»Советский спорт 04:17
Форвард Ливерпуля Мохамед Салах может начать новый сезон в Реале, сообщает Газета.Ru со ссылкой на французский Canal+. Журналист Филипп Крайон заявил, что представители игрока приступили к переговорам с испанским клубом.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:53, Ашберн
Футбол
Лофтус-Чик может пропустить финал Лиги Европы
Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может пропустить финальный матч Лиги Европы с «Челси» из-за повреждения.
Обновлено в 02:43
Культура
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика
Об остатках грязной нефти в «Дружбе» рассказали в РФ
Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что две нитки трубопровода "Дружба" все еще заполнены некачественной нефтью.
Обновлено в 14:17
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
Обновлено в 13:53
Космос
Очередная магнитная буря может привести к хаосу на Земле
Сильная магнитная буря, которая обрушилась на Землю 14 мая, может повториться.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Экономика
Отток капитала из России вырос почти в два раза
Чистый отток капитала из России в январе – апреле вырос в 1,9 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. и составил $34,7 млрд, свидетельствуют предварительные данные Центробанка.
Обновлено в 11:16
Политика
Больше половины украинцев негативно относятся к Путину
Как ранее писал News.ru, больше половины украинцев негативно относятся к запрету российских телеканалов на территории страны.
Обновлено в 09:20
Игры
Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep
В январе этого года Steep могли получить все подписчики сервиса PS Plus. Steep представляет собой симулятор зимних видов спорта.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Эстонская фирма объяснила появление ее траулера в водах России
Судно специального назначения ROXEN Как писал Sputnik Эстония, рыболовецкое судно Roxen под финским флагом с эстонским экипажем на борту 10 мая было задержано российскими пограничниками в Балтийском море за незаконную добычу рыбы в экономической зоне РФ.
Обновлено в 02:35
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:46
Политика
Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности
Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Авто
«Ключавто» стал официальным дилером суббренда Hyundai N
Обновлено в 09:59
Авто
В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»
Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Футбол
Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию», если решит покинуть «Байер»
Согласно информации источника, полузащитник "Байера" Юлиан Брандт присоединится к дортмундской "Боруссии", если летом решит покинуть леверкузенский коллектив.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего Краско сообщила о беременности
В прошлом году Краско развелся со своей 29-летней супругой Натальей Шевель и вернулся к Вяль, на которой он был женат с 2001 по 2011 год.
Обновлено в 13:24
Общество
Москвичей напугали заморозками в ночь на пятницу
Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области в ночь на пятницу, 17 мая, из-за прогнозируемых заморозков.
Обновлено в 06:03
Культура
Хедлайнером фестиваля «Арт-овраг» в Выксе станет Feduk
Обновлено в 10:03
Футбол
Ассоциация футбольных лиг выступила против реформы Лиги чемпионов
EPFL выступила против этой реформы, посчитав, что такой формат пойдет на пользу только некоторым богатым клубам Европы, а остальным лигам и командам пойдет в ущерб.
Обновлено в 12:20
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Опубликованы кадры задержания спонсора террористов в Москве
ФСБ опубликовала видео задержания уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, которого подозревают в финансировании террористической группировки "Исламское государство"*.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Политика
США ввели санкции против спецотряда «Терек» из Чечни
Минфин США внес в список санкций в рамках закона Магнитского спецотряд быстрого реагирования "Терек" из Чечни и пятерых граждан России, сообщило ведомство.
Обновлено в 13:50
Космос
Ученые НАСА рассказали о первых итогах изучения «плоской» планеты
Научная команда зонда New Horizons представила первые результаты изучения Ультимы Туле, загадочной "плоской" карликовой планеты на окраинах Солнечной системы.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54