Футбол
Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с КлоппомРИА Новости 11:40
Египетский нападающий Мохамед Салах сообщил руководству футбольного клуба "Ливерпуль" о своем желании покинуть команду в конце текущего сезона, сообщает As. Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Авто
Hyundai официально представил бюджетный кроссовер Venue
Обновлено в 11:10
Авто
Lada XRAY получил мотор Renault и вариатор Jatco
Автомобиль получил бензиновый двигатель Renault и японский вариатор Jatco.
Обновлено в 04:33
Футбол
14-летний форвард «Чертаново» забил гол «Спартаку» с углового
14-летний нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев, дважды побывавший на стажировке в "Манчестер Юнайтед", забил гол прямым ударом с углового в матче полуфинала первенства России среди команд, составленных из игроков 2004 года рождения.
Обновлено в 14:03
Энергетика
«Нафтогаз» и Кабмин спорят о ценах на газ для населения
«Нафтогаз» призвал Кабмин отменить государственное регулирование цен на газ для населения, или внести необходимые изменения в соответствующее постановление правительства, чтобы снизить цены на газ с 1 мая 2019 года.
Обновлено в 04:57
Общество
На Ямале завели дело о незаконном митинге в тундре
Обновлено в 08:55
Происшествия
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено в 11:45
Политика
Тимошенко назвала возможного победителя выборов на Украине
Лидер партии "Батькивщина" убеждена, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский победит во втором туре выборов, призывает граждан не ссориться из-за политики.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Политика
Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту в феврале снизился на 20%
Сегодня, 17 апреля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что чистый спрос на иностранную валюту в феврале текущего года по сравнению с январём снизился на 20%, до $0,8 млрд. за счёт существенного увеличения предложения доллара США.
Обновлено в 05:31
Космос
Роскосмос ответил на обвинения в плагиате видеоролика
Пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко ответил на обвинения в плагиате видеоролика «Мы — российский космос», который показали в Кремле.
Обновлено в 12:58
Политика
Путин отметил значимость военной базы России в Таджикистане
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов посещают психолога
Регина Тодоренко и Влад Топалов консультировались с детским психологом относительно их сына Миши.
Обновлено в 02:55
Игры
Ubisoft пожертвует полмиллиона евро на восстановление Нотр-Дама
Ubisoft пообещала перевести €500 тыс. на реконструкцию пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам.
Обновлено в 12:27
Общество
Медведев объявил о планах всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручит провести всероссийскую диспансеризацию в течение двух лет.
Обновлено в 06:03
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы
В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Мосгорсуд оставил Мамаева и Кокорина под стражей
«Суд оставил Мамаева и Кокорина под стражей», – сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:30
Политика
Суд в Москве продлил арест командира украинских моряков
Обновлено в 07:35
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка
Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:58
Авто
Новый Porsche 911 стал спидстером
На автосалоне в Нью-Йорке немецкий автопроизводитель представил долгожданную открытую модификацию обновленного спорткара Porsche 911, получившую приставку Speedster в названии.
Обновлено в 03:55
Экономика
Абрамович-младший передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Общество
МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта
МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 12:23
Политика
Медведев оценил уровень пенсий в России
Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:58
Политика
Названо место проведения 15-го саммита лидеров G20
Саммит G20 пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Саудовское агентство печати (САП).
Обновлено в 13:42
Политика
Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам
По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Наука
Ученые частично оживили мозг свиньи через четыре часа после ее смерти
Искусственная система кровоснабжения и особый белковый коктейль помогли ученым "воскресить" мозг свиньи через четыре часа после ее смерти, хотя далеко не все аспекты его работы восстановились.
Обновлено в 13:00