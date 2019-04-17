Футбол

Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с КлоппомРИА Новости 11:40

Египетский нападающий Мохамед Салах сообщил руководству футбольного клуба "Ливерпуль" о своем желании покинуть команду в конце текущего сезона, сообщает As. Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
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Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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