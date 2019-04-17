Футбол
Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с КлоппомРИА Новости вчера в 11:40
Египетский нападающий Мохамед Салах сообщил руководству футбольного клуба "Ливерпуль" о своем желании покинуть команду в конце текущего сезона, сообщает As. Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
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Агент Салаха опроверг информацию, что форвард попросил Клоппа отпустить его из «Ливерпуля»
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«Они опять берут слова из задницы». Юрист Салаха - об уходе Мохамеда из «Ливерпуля»
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