Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с КлоппомРИА Новости вчера в 11:40

Египетский нападающий Мохамед Салах сообщил руководству футбольного клуба "Ливерпуль" о своем желании покинуть команду в конце текущего сезона, сообщает As. Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.

Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом

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