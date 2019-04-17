Салах запросил у «Ливерпуля» трансфер из-за конфликта с КлоппомГазета.Ru 14:50

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах хочет покинуть команду по окончанию текущего сезона, передает "Советский спорт". Как сообщает AS, у египтянина конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, из-за которого футболист обратился к руководству красных с запросом своего трансфера.

Салах запросил у «Ливерпуля» трансфер из-за конфликта с Клоппом

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