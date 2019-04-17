Футбол
Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с КлоппомРИА Новости 11:40
Египетский нападающий Мохамед Салах сообщил руководству футбольного клуба "Ливерпуль" о своем желании покинуть команду в конце текущего сезона, сообщает As. Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
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Футбол
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