Футбол

Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с КлоппомРИА Новости 11:40

Египетский нападающий Мохамед Салах сообщил руководству футбольного клуба "Ливерпуль" о своем желании покинуть команду в конце текущего сезона, сообщает As. Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Агент Салаха высмеял статью AS о желании египтянина уйти из «Ливерпуля»

Чемпионат14:20

Юрист Салаха резко раскритиковал слухи об уходе египтянина из «Ливерпуля»

Sport24.ru14:16

«Они опять берут слова из задницы». Юрист Салаха - об уходе Мохамеда из «Ливерпуля»

Sport.ru15:29

Представитель Салаха: «Мохамед не собирается уходить из „Ливерпуля“»

Soccer.ru13:25

Агент Салаха опроверг информацию, что форвард попросил Клоппа отпустить его из «Ливерпуля»

Спорт-Экспресс13:07

Агент Салаха опроверг информацию о возможном уходе футболиста из «Ливерпуля»

Матч ТВ13:38

Салах собирается покинуть «Ливерпуль» в ближайшее трансферное окно

Советский спорт11:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
Футбол

14-летний форвард «Чертаново» забил гол «Спартаку» с углового

14-летний нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев, дважды побывавший на стажировке в "Манчестер Юнайтед", забил гол прямым ударом с углового в матче полуфинала первенства России среди команд, составленных из игроков 2004 года рождения.
Обновлено в 14:03
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Происшествия

В ДТП с автобусом в Португалии погибли 28 человек

В ДТП на португальском острове Мадейра погибли 28 человек.
Обновлено в 15:28
Космос

Первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса появился в Сети

Обновлено в 15:38
Интернет

ФАС возбудила дело против Headhunter, Superjob и Rabota.ru

HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ограничивали использование программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Обновлено в 13:05
Игры

В новом трейлере Daymare: 1998 показали работу агентов H.A.D.E.S

Обновлено в 14:58
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в горбольницу Уфы, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено в 04:44
Гаджеты

Недорогой смартфон Honor 20i представлен официально

Обновлено в 08:04
Наука

Ученые разработали фононный лазер, способный совершить прорыв в обработке информации

Ученый из Рочестерского технологического института и эксперты из Рочестерского университета объединились для создания лазера на основе звука при помощи техники оптического пинцета, разработанного лауреатом Нобелевской премии по физике 2018 года Артуром Эшкином.
Обновлено в 12:29
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Новых закладок атомных подводных ракетоносцев «Борей-А» не планируется

В настоящее время корабелы "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построили и передали флоту три атомных ракетных подводных лодки типа "Борей".
Обновлено в 07:55
Кино

Disney отменил все пресс-показы «Мстителей: Финал»

Российское подразделение Disney отменило все пресс-показы фильма «Мстители: Финал», сообщает TJ.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Опубликовано видео авиаскандала Панкратова-Черного

Обновлено в 14:25
Экономика

Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено в 12:09
Происшествия

На Кубани арестовали директора вуза, где торговали дипломами

На минувшей неделе сотрудники Первого отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Кубани возбудили уголовные дела в отношении трех секретарей приемной комиссии филиала Адыгейского университета по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 13:13
Происшествия

В России ужесточили наказание за оставление места ДТП

Если в аварии пострадали два и более человека, а водитель оставил место ДТП, его могут посадить на девять лет.
Обновлено в 05:03
Музыка

Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея

Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия

Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева

Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.
Обновлено в 11:11
Политика

Медведев: Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства РФ в Государственной думе.
Обновлено в 07:33
Политика

МИД опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»

Москва опровергла сообщения израильских масс-медиа о том, что Россия якобы вывезла из САР останки разведчика «Моссада» Эли Коэна.
Обновлено в 15:02
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Наука

При виде косаток белые акулы испытывают страх и спасаются бегством

При виде косаток белые акулы испытывают страх и спасаются бегством.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие

В результате боев близ Триполи погибли около 180 человек

Около 180 человек погибли в Ливии во время продолжающихся боев в районе столицы страны - Триполи, пишет в среду газета The Guardian.
Обновлено в 13:51
Авто

Lada XRAY получил мотор Renault и вариатор Jatco

Автомобиль получил бензиновый двигатель Renault и японский вариатор Jatco.
Обновлено в 04:33
Политика

Тимошенко назвала возможного победителя выборов на Украине

Обновлено в 12:16
Кино

Приключенческая комедия «Миллиард» выходит в большой прокат

Обновлено в 05:27
Общество

Москалькова попросит власти США перевести Ярошенко в другую тюрьму

Обращение к властям США направит российский омбудсмен Татьяна Москалькова по поводу перевода летчика Константина Ярошенко в другую тюрьму.
Обновлено вчера в 22:43
Общество

Уровень одобрения россиянами Сталина установил исторический рекорд

В исследовании подчеркивается, что такой уровень одобрения Иосифа Сталина является абсолютным рекордом за все время проведения соответствующих опросов.
Обновлено вчера в 03:16
Энергетика

ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти

В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Гаджеты

Это может быть крахом: у журналистов массово выходят из строя смартфоны Samsung Galaxy Fold

Только журналисты начали получать доступ к смартфону Samsung Galaxy Fold, как у некоторых из них аппараты уже вышли из строя.
Обновлено в 14:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное