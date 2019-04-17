Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с КлоппомРИА Новости 11:40

Египетский нападающий Мохамед Салах сообщил руководству футбольного клуба "Ливерпуль" о своем желании покинуть команду в конце текущего сезона, сообщает As. Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.

Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом

Футбол 14-летний форвард «Чертаново» забил гол «Спартаку» с углового 14-летний нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев, дважды побывавший на стажировке в "Манчестер Юнайтед", забил гол прямым ударом с углового в матче полуфинала первенства России среди команд, составленных из игроков 2004 года рождения.

Интернет ФАС возбудила дело против Headhunter, Superjob и Rabota.ru HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ограничивали использование программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Происшествия Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в горбольницу Уфы, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Наука Ученые разработали фононный лазер, способный совершить прорыв в обработке информации Ученый из Рочестерского технологического института и эксперты из Рочестерского университета объединились для создания лазера на основе звука при помощи техники оптического пинцета, разработанного лауреатом Нобелевской премии по физике 2018 года Артуром Эшкином.

Общество Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.

Армия и оружие Новых закладок атомных подводных ракетоносцев «Борей-А» не планируется В настоящее время корабелы "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построили и передали флоту три атомных ракетных подводных лодки типа "Борей".

Экономика Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.

Происшествия На Кубани арестовали директора вуза, где торговали дипломами На минувшей неделе сотрудники Первого отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Кубани возбудили уголовные дела в отношении трех секретарей приемной комиссии филиала Адыгейского университета по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере.

Происшествия В России ужесточили наказание за оставление места ДТП Если в аварии пострадали два и более человека, а водитель оставил место ДТП, его могут посадить на девять лет.

Музыка Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.

Происшествия Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.

Политика Медведев: Россия передала Белоруссии предложения по интеграции Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства РФ в Государственной думе.

Политика МИД опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада» Москва опровергла сообщения израильских масс-медиа о том, что Россия якобы вывезла из САР останки разведчика «Моссада» Эли Коэна.

Армия и оружие В результате боев близ Триполи погибли около 180 человек Около 180 человек погибли в Ливии во время продолжающихся боев в районе столицы страны - Триполи, пишет в среду газета The Guardian.

Авто Lada XRAY получил мотор Renault и вариатор Jatco Автомобиль получил бензиновый двигатель Renault и японский вариатор Jatco.

Общество Москалькова попросит власти США перевести Ярошенко в другую тюрьму Обращение к властям США направит российский омбудсмен Татьяна Москалькова по поводу перевода летчика Константина Ярошенко в другую тюрьму.

Общество Уровень одобрения россиянами Сталина установил исторический рекорд В исследовании подчеркивается, что такой уровень одобрения Иосифа Сталина является абсолютным рекордом за все время проведения соответствующих опросов.

Энергетика ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.