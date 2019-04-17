AS: Салах хочет уйти из «Ливерпуля». Форвард поссорился с КлоппомБомбардир.ру 11:53

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах собирается уйти из клуба этим летом. По информации AS, египтянин попросил продать его после разговора с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Сообщается, что у игрока и специалиста возникли серьезные разногласия, из-за которых они поссорились.

AS: Салах хочет уйти из «Ливерпуля». Форвард поссорился с Клоппом

Шоу-бизнес Юлия Волкова из группы «Тату» похудела до 45 килограмм Одна из солисток культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.

Энергетика Белоруссия и Россия ведут переговоры о цене на транзит нефти Представители министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России провели 16 апреля переговоры по вопросу о цене на транзит нефти по белорусской территории.

Общество Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.

Экономика Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.

Происшествия Самолет загорелся во время взлета во Внуково В московском аэропорту Внуково самолет загорелся во время взлета, передает телеканал "360".

Происшествия Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.

Происшествия Писатель Дмитрий Быков впал в кому Диагноз "инсульт" у 51-летнего Дмитрия Быкова не подтвердился, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра здравоохраненя Башкирии Максима Забелина.

Общество Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.

Политика Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы» Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.

Экономика Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых Одним из ключевых рисков, которые эксперты обсуждали в рамках сессий ХХ Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященных перспективе выхода экономики РФ на темпы эффективного роста выше среднемировых, оказался вероятный резкий рост безработицы.

Технологии Telegram нашел партнера для запуска своей блокчейн-платформы TON Мессенджер Telegram, который готовится к запуску проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с привязанной к ней криптовалютой Gram, нашел партнера в лице Wirecard AG, следует из заявления немецкой компании Wirecard.

Авто УАЗ выпустил новую версию «буханки» Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».

Происшествия В Польше загорелся грузовик американских военных В Нижней Силезии в Польше загорелся грузовик американских военнослужащих. В результате пожара пострадали три человека.

Политика Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.

Важное за сутки Дженнифер Лопес стала самой стильной женщиной года Дженнифер Лопес признана самой стильной женщиной года. Титул «Икона стиля» ей присудил Совет модельеров Америки (CFDA Awards).

Происшествия Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Происшествия В Севастополе дагестанцы зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку В ведомстве рассказали, что нетрезвые дагестанцы "заставили" бармена включить лезгинку, после чего со словами "Танцуй давай, да!" потребовали от "34-летнего Олега" исполнить этот танец.

Общество Умер корреспондент Первого канала Илья Костин Корреспондент Первого канала Илья Костин скончался на сороковом году жизни, сообщил председатель союза журналистов Северной Осетии Тимур Кусов.

Экономика Санкционные госкомпании могут платить дивиденды менее 50% прибыли Санкционные ограничения могут быть основанием для выплаты дивидендов в размере менее 50% от прибыли, рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Кино Фильм «Братство» Лунгина выйдет в прокат 10 мая Лунгин сообщил в пятницу, что готов выпустить в прокат свой фильм "Братство" не 9 мая, а 10 или 11 мая.

Происшествия Из-за загоревшегося автомобиля в Москве эвакуировали торговый центр В Москве из торгового центра «Браво» на юге города были эвакуированы порядка 100 человек после того, как на подземной парковке торгового центра загорелся легковой автомобиль.