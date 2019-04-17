Футбол
AS: Салах хочет уйти из «Ливерпуля». Форвард поссорился с КлоппомБомбардир.ру 11:53
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах собирается уйти из клуба этим летом. По информации AS, египтянин попросил продать его после разговора с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Сообщается, что у игрока и специалиста возникли серьезные разногласия, из-за которых они поссорились.
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