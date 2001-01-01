Футбол
Салах и Юмтити вошли в список трансферных целей «Ювентуса» на летоЧемпионат 16:03
«Ювентус» составил список из шести трансферных целей на ближайшее лето, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Транспорт
Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов
Министерство транспорта России предложило изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории "любителей" и "профессионалов".
Обновлено в 21:10
Политика
Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов на Украину
Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено в 06:28
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Общество
В РЖД назвали дату первого показа нового вагона купе
Обновлено в 21:29
Экономика
Forbes представил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
Обновлено в 04:13
Политика
ВОЗ призвала не принимать антибиотики «для профилактики»
В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики.
Обновлено в 20:54
Армия и оружие
Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам
Обновлено в 19:10
Авто
Продажи Peugeot снизились в марте на 29 процентов
Французский автомобильный бренд Peugeot продемонстрировал падение спроса на свою технику.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Обновлено в 15:32
Общество
Богач из Лондона решил доказать, что бездомные просто ленивые слабаки. Только у него не вышло
Молодой и успешный британец Кирен решил поставить эксперимент и доказать, что любой бездомный может выбраться из нищеты, найти себе работу и жилье — надо только приложить все усилия и не лениться.
Обновлено в 20:28
Хоккей
«Каролина» сравняла счет в серии с «Вашингтоном»
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Каролины". Эта победа позволила команде сравнять счет в серии - 2 - 2.
Обновлено в 21:44
Экономика
Business Insider собрал 13 «потрясающих» фактов об экономике России
Издание Business Insider собрало 13 «потрясающих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 10:26
Теннис
Шарапова снялась с турнира в Штутгарте
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Штутгарте, который пройдет c 20 по 28 апреля.
Обновлено в 11:14
Наука
Технология редактуры генома добралась до США
Противоречивая и снискавшая крайне неоднозначную оценку учёных технология редактирования генов человека добралась и до американских медицинских центров.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
Наркоторговец хранил 110 тысяч доз кокаина на кладбище в Риме
Стражи порядка изъяли 110 тысяч расфасованных и готовых к продаже доз запрещенного вещества и пистолет, информирует Rai News 24.
Обновлено в 19:39
Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Верховный суд отклонил иск обвиняемого в пожаре в «Зимней вишне»
В своем иске Генин просил признать недействительными пункты № 3, 52, 73, 76, 80 Боевого устава подразделений пожарной охраны, которые определяют порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
Обновлено в 09:55
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака
Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с Украиной
Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина».
Обновлено в 20:16
Общество
Южносахалинцам напоминают о запрете незаконного размещения рекламы
Административная комиссия Южно-Сахалинска напоминает о запрете размещения информационных указателей на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и т. д.). Указанный запрет установлен правилами размещения информационных конструкций на территории городского округа.
Обновлено в 22:05
Политика
Премьер Венгрии предлагал Польше «разделить Украину»
Польский депутат Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве "разделить Украину".
Обновлено в 09:56
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой
29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37