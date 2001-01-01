Футбол

Салах и Юмтити вошли в список трансферных целей «Ювентуса» на летоЧемпионат 16:03

«Ювентус» составил список из шести трансферных целей на ближайшее лето, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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СМИ: «Ювентус» хочет приобрести Салаха

Спорт-Экспресс19:16

СМИ: «Ювентус» летом планирует купить Салаха, Кьезу и Дзаньоло

ProstoProSport16:38

Салах и Юмтити вошли в список трансферных целей «Ювентуса» на лето

Чемпионат16:03
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Наука

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Обновлено в 01:56
Наука

Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Транспорт

Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов

Министерство транспорта России предложило изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории "любителей" и "профессионалов".
Обновлено в 21:10
Политика

Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов на Украину

Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено в 06:28
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Общество

В РЖД назвали дату первого показа нового вагона купе

Обновлено в 21:29
Экономика

Forbes представил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
Обновлено в 04:13
Политика

ВОЗ призвала не принимать антибиотики «для профилактики»

В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики.
Обновлено в 20:54
Армия и оружие

Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам

Обновлено в 19:10
Авто

Продажи Peugeot снизились в марте на 29 процентов

Французский автомобильный бренд Peugeot продемонстрировал падение спроса на свою технику.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Политика

Зеленский представил будущую президентскую команду

Обновлено в 15:32
Общество

Богач из Лондона решил доказать, что бездомные просто ленивые слабаки. Только у него не вышло

Молодой и успешный британец Кирен решил поставить эксперимент и доказать, что любой бездомный может выбраться из нищеты, найти себе работу и жилье — надо только приложить все усилия и не лениться.
Обновлено в 20:28
Хоккей

«Каролина» сравняла счет в серии с «Вашингтоном»

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Каролины". Эта победа позволила команде сравнять счет в серии - 2 - 2.
Обновлено в 21:44
Экономика

Business Insider собрал 13 «потрясающих» фактов об экономике России

Издание Business Insider собрало 13 «потрясающих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 10:26
Теннис

Шарапова снялась с турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Штутгарте, который пройдет c 20 по 28 апреля.
Обновлено в 11:14
Наука

Технология редактуры генома добралась до США

Противоречивая и снискавшая крайне неоднозначную оценку учёных технология редактирования генов человека добралась и до американских медицинских центров.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия

Наркоторговец хранил 110 тысяч доз кокаина на кладбище в Риме

Стражи порядка изъяли 110 тысяч расфасованных и готовых к продаже доз запрещенного вещества и пистолет, информирует Rai News 24.
Обновлено в 19:39
Политика

Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом

В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Авто

Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае

Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

Верховный суд отклонил иск обвиняемого в пожаре в «Зимней вишне»

В своем иске Генин просил признать недействительными пункты № 3, 52, 73, 76, 80 Боевого устава подразделений пожарной охраны, которые определяют порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
Обновлено в 09:55
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия

В Красноярске два человека погибли под сорванной ветром крышей

Обновлено в 10:06
Политика

Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с Украиной

Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина».
Обновлено в 20:16
Общество

Южносахалинцам напоминают о запрете незаконного размещения рекламы

Административная комиссия Южно-Сахалинска напоминает о запрете размещения информационных указателей на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и т. д.). Указанный запрет установлен правилами размещения информационных конструкций на территории городского округа.
Обновлено в 22:05
Политика

Премьер Венгрии предлагал Польше «разделить Украину»

Польский депутат Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве "разделить Украину".
Обновлено в 09:56
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой

29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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