Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»Вести.Ru 07:33

Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной". Египетский нападающий получил травму в игре с "Ньюкаслом". В матче с "Ньюкаслом" Салах получил повреждения в результате столкновения с вратарем соперника Мартином Дубравкой.

Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»

Происшествия «Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.

Происшествия Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.

Происшествия Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки Обвинение просит приговорить футболиста Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам.

Политика Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.

Финансы Рубль подешевел к доллару и евро Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.

Политика Угрозы Трампа могут отменить торговые консультации Китая с США На этой неделе в Вашингтоне было запланировано провести очередной раунд торгово-экономических консультаций Китая с Соединенными Штатами Америки.

Культура Скончалась актриса и певица Барбара Перри В США на 97-ом году жизни умерла американская актриса, певица и танцор Барбара Пэрри, известная своей деятельностью в Голливуде и Бродвее.

Политика В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.

Происшествия Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.

Наука В Египте нашли 4500-летнее захоронение рядом с пирамидами Гизы Министерство древностей Египта объявило об обнаружении 4500-летнего кладбища около пирамид Гизы на окраине Каира.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Политика Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.

Происшествия «Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.

Происшествия Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ 100 Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что оснований для приостановки полетов лайнеров Sukhoi Superjet 100 нет.

Шоу-бизнес Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.

Общество Магазин «Плеер.ру» возобновил работу Магазин техники "Плеер.ру" возобновил работу после нарушения законодательства РФ о применении онлайн-ККТ (контрольно-кассовой техники).

Наука Леонардо да Винчи не мог закончить «Мону Лизу» Леонардо да Винчи оставил "Мону Лизу" незаконченной, потому что он серьезно повредил руку во время обморока, утверждает новое исследование.

Авто Опубликованы результаты краш-теста Lada Xray Cross С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.

Происшествия СК проверяет сообщение об очередном «ребенке-маугли» в Москве Следствие проверяет сообщение СМИ о госпитализации в одну из столичных больниц неухоженного ребенка с синяками, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве.