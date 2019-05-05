Салах и Фирмино не сыграют с «Барселоной»Евро-футбол.ру 07:27

Нападающие "Ливерпуля" Мохамед Салах и Роберто Фирмино пропустят ответный полуфинал Лиги чемпионов против "Барселоны". Об этом журналистам рассказал наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.

Салах и Фирмино не сыграют с «Барселоной»

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