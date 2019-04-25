Футбол
Салах и Азар не попали в символическую сборную сезона АПЛСоветский спорт вчера в 04:48
PFA в своем твиттере огласила символическую сборную текущего сезона английской премьер-лиги. В команде года представлены шесть футболистов Манчестер Сити и четыре Ливерпуля. Символическая сборная АПЛ: Вратарь: Эдерсон Мораес (Манчестер Сити).
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Клопп считает, что символическую сборную АПЛ должны были составить только игроки «Ливерпуля»
ProstoProSportвчера в 23:25
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