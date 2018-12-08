Футбол

Салах быстрее всех забил 40 голов за «Ливерпуль» в АПЛ
Sports.ru
08:15

Отметку в 40 голов за «Ливерпуль» в АПЛ египтянин покорил быстрее, чем любой другой игрок клуба ранее.
Sports.ru08:15

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Салах отдал Милнеру приз лучшему игроку матча

Советский спорт10:53

«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» и поднялся на первое место

Спорт-Экспресс09:49

Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Борнмут» в матче чемпионата Англии

Газета.Ru09:25

Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Борнмут»

Матч ТВ09:23

Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Борнмут» в гостевом матче АПЛ

Чемпионат09:23

Форвард «Ливерпуля» Салах отдал одноклубнику приз лучшему игроку матча

Sport24.ru10:29

Салах отдал награду лучшему игроку матча Милнеру после игры с «Борнмутом»

Sports.ru09:55
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
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Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом»

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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Шальке» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
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«Ростов» изобразил Карасёва на арене Самарского цирка

Пресс-служба «Ростова» после гостевого матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:1) опубликовала в «Твиттере» картинку с изображением главного арбитра встречи Сергея Карасёва на арене самарского цирка.
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Футболист столкнулся с соперником в борьбе за мяч и не смог продолжить игру, покинув поле на носилках.
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«Наполи» на своем поле разгромил «Фрозиноне»

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«Атлетико» разгромил «Алавес» в 15-м туре Примеры

Мадридский «Атлетико» одержал разгромную победу над «Алавесом» в матче 15-го тура испанской Примеры.
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Что касается чемпионской гонки, то мы лишь хотим быть как можно лучше готовы к концовке сезона.
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Главный тренер «Арсенала» рассказал о разногласиях с Дзюбой и Карпиным во время работы в «Спартаке»

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«Анжи» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча начнётся 8 декабря в 20:00

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Футболисты молодежки «Зенита» уступили в последнем матче года

Футболисты молодежки «Зенита» проиграли свертсникам из "Рубина" со счетом 0:1. Встреча прошла на Малой арене «Петровского».
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«Челси» — «Манчестер Сити». Стали известны стартовые составы

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В голосовании на «Золотой мяч» участвовал несуществующий человек

Среди голосующих за "Золотой мяч" - 2018 обнаружился несуществующий человек, сообщает "Советский спорт".
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Гурбанов покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

Гурбан Гурбанов уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана.
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Тренер «Енисея» Аленичев поддерживает введение VAR в РПЛ

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев выразил поддержку использованию системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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