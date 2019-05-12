Салах: «В следующем сезоне „Ливерпуль“ снова поборется за чемпионство»Sport24.ru 15:50

Напомним, Салах в минувшем сезоне забил 22 гола и разделил звание лучшего бомбардира сезона в АПЛ.

Спорт день за днем

Салах: «В следующем сезоне „Ливерпуль“ снова поборется за чемпионство»

Происшествия Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.

Экономика ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.

Армия и оружие Иран пригрозил ответным ударом США Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.

Транспорт Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.

Здоровье Названы пять неочевидных признаков диабета Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.

Происшествия Житель Владивостока посягнул на «святое» и был заключен под стражу Во Владивостоке задержан подозреваемый в краже из строящегося храма, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.

Здоровье Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Происшествия Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске Мужчина на мотоцикле сбил двух пешеходов в Хабаровске, все трое госпитализированы с серьезными травмами.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Происшествия Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.

Культура Америка, Украина и «Культура». Чем занимаются первые ведущие «Вестей»? 13 мая 1991 года в эфир вышел первый выпуск информационной программы «Вести». АиФ.ru рассказывает, где сейчас первые ведущие этой передачи.

Шоу-бизнес Дочь Александра Серова вышла замуж Дочь известного музыканта вышла замуж. Дочь Александра Серова сегодня вышла замуж: торжество состоялось в элитном поселке Барвиха.

Хоккей Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.

Политика Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.

Здоровье Кардиолог рассказал, как избежать смерти от разрыва аорты Главный кардиохирург Северо-Западного Федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава рассказал, какие меры следует предпринять, чтобы не повторить судьбу журналиста Сергея Доренко, который скончался 9 мая от разрыва аорты.

Шоу-бизнес Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса» Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».