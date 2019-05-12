Футбол

Салах: «В следующем сезоне „Ливерпуль“ снова поборется за чемпионство»Sport24.ru 15:50

Напомним, Салах в минувшем сезоне забил 22 гола и разделил звание лучшего бомбардира сезона в АПЛ.
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Салах: в следующем сезоне «Ливерпуль» вновь поборется за чемпионство

Чемпионат17:50

Салах: «В следующем сезоне „Ливерпуль“ снова поборется за чемпионство»

Sport24.ru15:50

Салах: «Мы отдали все. Набрали 97 очков. Будем бороться за АПЛ в следующем сезоне»

Бомбардир.ру12:22

Мохамед Салах: В следующем сезоне «Ливерпуль» будет бороться за титул

Советский спорт12:32

Мохамед Салах: «Мы проиграли только один матч. Мы сделали все, что могли»

Спорт-Экспресс12:25

Мохамед Салах: «Выложились полностью. Поборемся за чемпионство в следующем сезоне»

Sports.ru12:32

Мохамед Салах: «Мы проиграли всего одну игру в сезоне. Мы сделали все, что могли»

Матч ТВ13:01
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Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.
Обновлено в 18:53
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ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
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Иран пригрозил ответным ударом США

Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
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Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры

В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
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Названы пять неочевидных признаков диабета

Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
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Житель Владивостока посягнул на «святое» и был заключен под стражу

Во Владивостоке задержан подозреваемый в краже из строящегося храма, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.
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«Зенит» обыграл ЦСКА и отметил чемпионство

Обновлено в 15:05
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Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ

Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
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Происшествия

Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске

Мужчина на мотоцикле сбил двух пешеходов в Хабаровске, все трое госпитализированы с серьезными травмами.
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Россия проведет наблюдательный полет над территорией США

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Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.
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IPhone XR 2019 получит новые цвета корпуса и двойную тыльную камеру

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Культура

Америка, Украина и «Культура». Чем занимаются первые ведущие «Вестей»?

13 мая 1991 года в эфир вышел первый выпуск информационной программы «Вести». АиФ.ru рассказывает, где сейчас первые ведущие этой передачи.
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Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом формате

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Трое детей погибли при обстреле в сирийской Хаме

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Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Шоу-бизнес

Дочь Александра Серова вышла замуж

Дочь известного музыканта вышла замуж. Дочь Александра Серова сегодня вышла замуж: торжество состоялось в элитном поселке Барвиха.
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Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
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Депутат Рады: Зеленский избавил Украину от Порошенко

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Политика

Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным

Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
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Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

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Китайская станция «Чанъэ-4» завершила пятый лунный день работы

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Кардиолог рассказал, как избежать смерти от разрыва аорты

Главный кардиохирург Северо-Западного Федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава рассказал, какие меры следует предпринять, чтобы не повторить судьбу журналиста Сергея Доренко, который скончался 9 мая от разрыва аорты.
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В России упростили правила получения детских пособий

В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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