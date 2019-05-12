Футбол
Салах: «В следующем сезоне „Ливерпуль“ снова поборется за чемпионство»Sport24.ru вчера в 15:50
Напомним, Салах в минувшем сезоне забил 22 гола и разделил звание лучшего бомбардира сезона в АПЛ.
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Мохамед Салах: «Выложились полностью. Поборемся за чемпионство в следующем сезоне»
Sports.ruвчера в 12:32
Мохамед Салах: «Мы проиграли только один матч. Мы сделали все, что могли»
Спорт-Экспрессвчера в 12:25
Салах: «Мы отдали все. Набрали 97 очков. Будем бороться за АПЛ в следующем сезоне»
Бомбардир.рувчера в 12:22
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Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Хоккей
Третий день ЧМ по хоккею: кто играет 12 мая
Сборная России, начавшая чемпионат мира с мощной победы над Норвегией, сыграет со сборной Австрии, также 12 мая на льду встретятся Канада с Великобританией, США с Францией, Дания с Германией, Италия со Швецией и Латвия со Швейцарией.
Обновлено 11 мая в 18:46
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено вчера в 06:30
Футбол
Азар принял решение о дальнейшем будущем
Хавбек лондонского "Челси" Эден Азар рассказал о будущей карьере, передает "Советский спорт". Полузащитник может оставить английский клуб.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено вчера в 20:00
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено вчера в 02:08
Космос
Колонизация Марса отменяется: из-за своей орбиты планета теряет воду
Ученые считают, что основную роль в процессе потери воды на Марсе играет орбита планеты.
Обновлено 11 мая в 03:57
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено вчера в 05:00
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию
Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ
Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.
Обновлено вчера в 18:53
Здоровье
Волгоградских участковых терапевтов обучат выявлять признаки рака
Как только врачи поликлиники заподозрят у волгоградца злокачественное образование, они сразу же направят его на диагностику в эти отделения.
Обновлено вчера в 22:34
Здоровье
Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Взорвавшийся дом скорее всего снесут
Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
У берегов Камчатки за сутки произошло пять землетрясений
За минувшие сутки у берегов Камчатского полуострова зарегистрировали сразу пять землетрясений, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом формате
Обновлено вчера в 12:49
Политика
На президентских выборах в Литве состоится второй тур
Результаты состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования, одновременно проходившие референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске
Водители маршруток №10 выстроились на конечной остановке и отказались выходить на маршрут, в причинах разбирается ПАТП №1118, сообщил Sibnet.ru представитель компании.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей
Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.
Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»
Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией.
Обновлено вчера в 14:59
Авто
Куда делся Nissan Qashqai, к которому мы привыкли за двенадцать лет?
Нынешний тест модели заставил усомниться в том, что я испытываю тот самый кроссовер, ради которого прилетел в Грецию.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Прокурор Хакасии за год разбогател
Прокурор Хакасии Александр Кондратьев за 2018 год заработал 3 635 629,64 рубля (3,6 млн).
Обновлено вчера в 23:57
Кино
«Мстители: Финал» удержали лидерство в российском прокате
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Россия с пониманием отнеслась к решению Ирана по СВПД
В МИД России заявили, что российская сторона с пониманием относится к решению иранских властей приостановить исполнение своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.
Обновлено 10 мая в 02:47
Политика
Глава Минздрава Сахалина уходит в отставку
Об уходе Алексея Пака на Сахалине говорят давно — жители часто были недовольны системой здравоохранения в регионе и даже писали петицию с требованием отправить министра в отставку, нарекания к нему были и у руководства региона.
Обновлено вчера в 23:00
Автоспорт
Даниил Квят: Команда не подготовила шины к пит-стопу
Обновлено вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00