Футбол
Салах: «В следующем сезоне „Ливерпуль“ снова поборется за чемпионство»Sport24.ru вчера в 15:50
Напомним, Салах в минувшем сезоне забил 22 гола и разделил звание лучшего бомбардира сезона в АПЛ.
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Мохамед Салах: «Мы проиграли только один матч. Мы сделали все, что могли»
Спорт-Экспрессвчера в 12:25
Мохамед Салах: «Выложились полностью. Поборемся за чемпионство в следующем сезоне»
Sports.ruвчера в 12:32
Салах: «Мы отдали все. Набрали 97 очков. Будем бороться за АПЛ в следующем сезоне»
Бомбардир.рувчера в 12:22
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Политика
Стало известно условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Минтруд РФ назвал условие получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 07:10
Футбол
Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 06:33
Политика
Зеленского вызвали к судье Януковича
Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в суд в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 05:25
Политика
Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Авто
Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в России
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
ТАСС сообщил о смене начальника штаба ВДВ России
Генерал Николай Игнатов, занимавший пост начальника штаба—первого замкомандующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ), уволен из вооруженных сил в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники
Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Происшествия
В деле экс-главы тюменского УФНС оказался замешан «Антипинский НПЗ»
Тамара Зыкова назвала компанию, временно перечислившую в бюджет 600 миллионов Компанией, которая помогла экс-главе УФНС по Тюменской области Тамаре Зыковой отчитаться о несуществующих объемах налоговых поступлений в бюджет, оказался "Антипинский НПЗ".
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись
Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись. Пара уже неоднократно пыталась расстаться.
Обновлено в 06:00
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Политика
Помпео отменил часть визита в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Политика
Песков ответил на вопрос о прекращении эксплуатации SSJ 100
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы о возможном прекращении эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 должны направляться в Минтранс России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:47
Экономика
Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей
В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу
Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Политика
Растоптавший российский флаг стал губернатором в Армении
Руководитель парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян призвал власти страны объяснить назначение губернатором Арагацотнской области Давида Геворгяна, который несколько лет назад публично растоптал российский флаг.
Обновлено в 04:56
Кино
Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»
В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
Обновлено в 06:16
Политика
Депутаты КПРФ предложили установить новый день воинской славы
Группа депутатов фракции КПРФ внесла законопроект, устанавливающий новый день воинской славы России.
Обновлено в 06:42
Кино
Каннский фестиваль разберется с продажей билетов за €15 тыс. в России
Речь идет о сайте cannes-tickets.com. Билеты на открытие фестиваля там стоят от €3,9 тыс. до €9,1 тыс.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыск
Следователи провели обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В здание правительства Саратовской области бросили «коктейль Молотова»
Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание проходной правительства Саратовской области, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 07:44
Политика
Более трети жителей ЕС признают Крым частью России
Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
Обновлено в 05:42
Здоровье
Минздрав назвал число выявленных ВИЧ-инфицированных в 2018 году
«Количество обследованных ежегодно увеличивается на 2 млн человек, тогда как число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Саратовской области маршрутка врезалась в электроподстанцию
Маршрутный микроавтобус "Газель" в понедельник врезался в здание электроподстанции в городе Вольске Саратовской области, в результате пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 06:25