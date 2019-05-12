Футбол

Салах: «В следующем сезоне „Ливерпуль“ снова поборется за чемпионство»Sport24.ru вчера в 15:50

Напомним, Салах в минувшем сезоне забил 22 гола и разделил звание лучшего бомбардира сезона в АПЛ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Салах: в следующем сезоне «Ливерпуль» вновь поборется за чемпионство

Чемпионатвчера в 17:50

Салах: «В следующем сезоне „Ливерпуль“ снова поборется за чемпионство»

Sport24.ruвчера в 15:50

Мохамед Салах: «Мы проиграли всего одну игру в сезоне. Мы сделали все, что могли»

Матч ТВвчера в 13:01

Мохамед Салах: В следующем сезоне «Ливерпуль» будет бороться за титул

Советский спортвчера в 12:32

Мохамед Салах: «Мы проиграли только один матч. Мы сделали все, что могли»

Спорт-Экспрессвчера в 12:25

Мохамед Салах: «Выложились полностью. Поборемся за чемпионство в следующем сезоне»

Sports.ruвчера в 12:32

Салах: «Мы отдали все. Набрали 97 очков. Будем бороться за АПЛ в следующем сезоне»

Бомбардир.рувчера в 12:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Политика

Стало известно условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Минтруд РФ назвал условие получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 07:10
Футбол

Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 06:33
Политика

Зеленского вызвали к судье Януковича

Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в суд в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 05:25
Политика

Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Общество

В Челябинской области ожидаются град, гроза и штормовой ветер

Обновлено в 05:52
Авто

Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в России

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Футболиста «Челси» Дринкуотера лишили прав за езду в нетрезвом виде

Обновлено в 06:45
Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие

ТАСС сообщил о смене начальника штаба ВДВ России

Генерал Николай Игнатов, занимавший пост начальника штаба—первого замкомандующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ), уволен из вооруженных сил в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
Обновлено в 06:37
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Обновлено в 06:04
Происшествия

В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники

Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Экономика

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Общество

Адвокат Мамаева нашел плюсы в содержании футболиста в колонии

Обновлено в 07:35
Происшествия

В деле экс-главы тюменского УФНС оказался замешан «Антипинский НПЗ»

Тамара Зыкова назвала компанию, временно перечислившую в бюджет 600 миллионов Компанией, которая помогла экс-главе УФНС по Тюменской области Тамаре Зыковой отчитаться о несуществующих объемах налоговых поступлений в бюджет, оказался "Антипинский НПЗ".
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись

Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись. Пара уже неоднократно пыталась расстаться.
Обновлено в 06:00
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Политика

Помпео отменил часть визита в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Политика

Песков ответил на вопрос о прекращении эксплуатации SSJ 100

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы о возможном прекращении эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 должны направляться в Минтранс России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:47
Экономика

Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей

В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20
Общество

Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу

Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Минобороны отказалось от снайперского комплекса «Точность»

Обновлено в 01:58
Политика

Растоптавший российский флаг стал губернатором в Армении

Руководитель парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян призвал власти страны объяснить назначение губернатором Арагацотнской области Давида Геворгяна, который несколько лет назад публично растоптал российский флаг.
Обновлено в 04:56
Кино

Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»

В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
Обновлено в 06:16
Политика

Депутаты КПРФ предложили установить новый день воинской славы

Группа депутатов фракции КПРФ внесла законопроект, устанавливающий новый день воинской славы России.
Обновлено в 06:42
Кино

Каннский фестиваль разберется с продажей билетов за €15 тыс. в России

Речь идет о сайте cannes-tickets.com. Билеты на открытие фестиваля там стоят от €3,9 тыс. до €9,1 тыс.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыск

Следователи провели обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили «коктейль Молотова»

Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание проходной правительства Саратовской области, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 07:44
Политика

Более трети жителей ЕС признают Крым частью России

Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
Обновлено в 05:42
Здоровье

Минздрав назвал число выявленных ВИЧ-инфицированных в 2018 году

«Количество обследованных ежегодно увеличивается на 2 млн человек, тогда как число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Саратовской области маршрутка врезалась в электроподстанцию

Маршрутный микроавтобус "Газель" в понедельник врезался в здание электроподстанции в городе Вольске Саратовской области, в результате пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 06:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное