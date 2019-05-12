Футбол
Салах: «В следующем сезоне „Ливерпуль“ снова поборется за чемпионство»Sport24.ru вчера в 15:50
Напомним, Салах в минувшем сезоне забил 22 гола и разделил звание лучшего бомбардира сезона в АПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мохамед Салах: «Выложились полностью. Поборемся за чемпионство в следующем сезоне»
Sports.ruвчера в 12:32
Мохамед Салах: «Мы проиграли только один матч. Мы сделали все, что могли»
Спорт-Экспрессвчера в 12:25
Салах: «Мы отдали все. Набрали 97 очков. Будем бороться за АПЛ в следующем сезоне»
Бомбардир.рувчера в 12:22
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Шоу-бизнес
Маркл не собирается сидеть дома с ребенком
Совсем недавно Меган Маркл родила наследника и уже заговорила о том, что не собирается сидеть дома с ребенком.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Медведев потребовал проанализировать обеспечение безопасности в школах
Премьер министр РФ Дмитрий Медведев во время совещаний с вице-премьерами отметил, что в России произошло очередное происшествие в школе.
Обновлено в 08:59
Общество
ГИБДД разработала регламенты автотюнинга
Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено в 04:05
Музыка
В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Выписан первый пострадавший в авиакатастрофе в Шереметьево
Пострадавший в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево выписан из клиники Федерального медико-биологического агентства.
Обновлено в 10:29
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Обновлено в 07:59
Общество
В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Авто
В России подешевел кроссовер Nissan Murano
Максимальное снижение рекомендованной розничной цены Nissan Murano (на 456 тыс. рублей) коснулось автомобиля с гибридной силовой установкой – в результате разница в цене между бензиновой и гибридной версиями с двигателями 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичных комплектациях составила всего 40 тыс. рублей.
Обновлено в 07:45
Политика
Зеленский записал «послание мира Донбассу»
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выложил на своей странице в Facebook «Послание мира Донбассу».
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов
После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.
Обновлено в 05:24
Политика
Путину показали Ту-214 и модернизированные Ту-160 и Ту-22
Владимир Путин в Казани на аэродроме завода имени Горбунова осмотрел образцы авиатехники, в том числе модернизированные Ту-160, Ту-22, Ту-95МС.
Обновлено в 09:21
Общество
В работе департамента скандальной чиновницы Глацких обнаружили нарушения
Прокурор Свердловской области внес представление губернатору региона из-за нарушений в работе регионального департамента молодежной политики, который возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких.
Обновлено в 09:42
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Здоровье
В Москве пройдут бесплатные занятия по борьбе с паническими атаками
Столичные психиатры помогут москвичам разобраться с панической атакой, бессонницей, внезапной тревожностью на бесплатных лекциях.
Обновлено в 10:35
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Музыка
Сергей Шнуров призвал спокойнее относиться к результатам шоу «Голос»
Известный российский музыкант и шоу-мен, лидер группировки «Ленинград», призвал спокойнее относиться к шумихе вокруг детского музыкального конкурса на первом канале.
Обновлено в 10:17
Гаджеты
Стали известны некоторые характеристики новых смартфонов iPhone
Журналисты американского издания Bloomberg рассказали о некоторых характеристиках новой продукции компании Apple iPhone, которые планируется представить осенью текущего года По информации, компания намерена представить публике три смартфона нового поколения.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Как утверждает инсайдер, слухи о романе Купера с сыгравшей в его фильме "Звезда родилась" певицей Леди Гагой не имеют отношения к расставанию.
Обновлено в 08:08
Политика
Китай ввел ответные пошлины на товары из США
5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон повысит пошлины с 10% до 25% в отношении продукции из Китая на общую сумму $200 млрд из-за того, что торгово-экономические переговоры с Пекином «продвигаются очень медленно».
Обновлено в 09:56
Политика
Трамп захотел встречи с Путиным
Обновлено в 09:45
Политика
Филарет заявил о «разделении» новой церкви на Украине
Обновлено в 03:52
Происшествия
Полковника ФСБ арестовали по делу о хищениях 400 млн рублей
По данным издания, Наумов получил более 7 млн рублей за покровительство при строительстве домов для сотрудников ФСБ в Сочи.
Обновлено в 03:07
Авто
Названы самые угоняемые автомобили России
Больше всего угонов в первом квартале 2019 года в России было зафиксировано с участием Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.
Обновлено в 06:28
Транспорт
Генпрокуратура проверит работу частных камер фиксации нарушений ПДД
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено в 07:45
Технологии
ОАК роботизирует процесс сборки самолётов
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» извинился за интервью с покойной актрисой о Доренко
Телеканал «Звезда» выпустил на своем сайте официальное опровержение публикации от 12 мая, где был размещен комментарий оперной певицы Елены Образцовой, которая умерла четыре года назад.
Обновлено в 08:25