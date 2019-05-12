Футбол

Салах: «В следующем сезоне „Ливерпуль“ снова поборется за чемпионство»Sport24.ru вчера в 15:50

Напомним, Салах в минувшем сезоне забил 22 гола и разделил звание лучшего бомбардира сезона в АПЛ.
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Салах: в следующем сезоне «Ливерпуль» вновь поборется за чемпионство

Чемпионатвчера в 17:50

Мохамед Салах: «Выложились полностью. Поборемся за чемпионство в следующем сезоне»

Sports.ruвчера в 12:32

Мохамед Салах: «Мы проиграли всего одну игру в сезоне. Мы сделали все, что могли»

Матч ТВвчера в 13:01

Мохамед Салах: В следующем сезоне «Ливерпуль» будет бороться за титул

Советский спортвчера в 12:32

Мохамед Салах: «Мы проиграли только один матч. Мы сделали все, что могли»

Спорт-Экспрессвчера в 12:25

Салах: «В следующем сезоне „Ливерпуль“ снова поборется за чемпионство»

Sport24.ruвчера в 15:50

Салах: «Мы отдали все. Набрали 97 очков. Будем бороться за АПЛ в следующем сезоне»

Бомбардир.рувчера в 12:22
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Шоу-бизнес

Маркл не собирается сидеть дома с ребенком

Совсем недавно Меган Маркл родила наследника и уже заговорила о том, что не собирается сидеть дома с ребенком.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Медведев потребовал проанализировать обеспечение безопасности в школах

Премьер министр РФ Дмитрий Медведев во время совещаний с вице-премьерами отметил, что в России произошло очередное происшествие в школе.
Обновлено в 08:59
Общество

ГИБДД разработала регламенты автотюнинга

Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Происшествия

Вылетевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено в 04:05
Музыка

В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019

Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Выписан первый пострадавший в авиакатастрофе в Шереметьево

Пострадавший в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево выписан из клиники Федерального медико-биологического агентства.
Обновлено в 10:29
Общество

Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля

Обновлено в 07:59
Политика

Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию на выборах

Обновлено в 08:37
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено вчера в 14:09
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Авто

В России подешевел кроссовер Nissan Murano

Максимальное снижение рекомендованной розничной цены Nissan Murano (на 456 тыс. рублей) коснулось автомобиля с гибридной силовой установкой – в результате разница в цене между бензиновой и гибридной версиями с двигателями 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичных комплектациях составила всего 40 тыс. рублей.
Обновлено в 07:45
Политика

Зеленский записал «послание мира Донбассу»

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выложил на своей странице в Facebook «Послание мира Донбассу».
Обновлено в 10:30
Происшествия

В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов

После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.
Обновлено в 05:24
Происшествия

СК проверит ролик о драке с участием федеральной судьи на Кубани

Обновлено в 09:39
Политика

Путину показали Ту-214 и модернизированные Ту-160 и Ту-22

Владимир Путин в Казани на аэродроме завода имени Горбунова осмотрел образцы авиатехники, в том числе модернизированные Ту-160, Ту-22, Ту-95МС.
Обновлено в 09:21
Общество

В работе департамента скандальной чиновницы Глацких обнаружили нарушения

Прокурор Свердловской области внес представление губернатору региона из-за нарушений в работе регионального департамента молодежной политики, который возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких.
Обновлено в 09:42
Кино

Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Здоровье

В Москве пройдут бесплатные занятия по борьбе с паническими атаками

Столичные психиатры помогут москвичам разобраться с панической атакой, бессонницей, внезапной тревожностью на бесплатных лекциях.
Обновлено в 10:35
Политика

ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе

Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Музыка

Сергей Шнуров призвал спокойнее относиться к результатам шоу «Голос»

Известный российский музыкант и шоу-мен, лидер группировки «Ленинград», призвал спокойнее относиться к шумихе вокруг детского музыкального конкурса на первом канале.
Обновлено в 10:17
Гаджеты

Стали известны некоторые характеристики новых смартфонов iPhone

Журналисты американского издания Bloomberg рассказали о некоторых характеристиках новой продукции компании Apple iPhone, которые планируется представить осенью текущего года По информации, компания намерена представить публике три смартфона нового поколения.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Как утверждает инсайдер, слухи о романе Купера с сыгравшей в его фильме "Звезда родилась" певицей Леди Гагой не имеют отношения к расставанию.
Обновлено в 08:08
Политика

Китай ввел ответные пошлины на товары из США

5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон повысит пошлины с 10% до 25% в отношении продукции из Китая на общую сумму $200 млрд из-за того, что торгово-экономические переговоры с Пекином «продвигаются очень медленно».
Обновлено в 09:56
Политика

Трамп захотел встречи с Путиным

Обновлено в 09:45
Политика

Филарет заявил о «разделении» новой церкви на Украине

Обновлено в 03:52
Происшествия

Полковника ФСБ арестовали по делу о хищениях 400 млн рублей

По данным издания, Наумов получил более 7 млн рублей за покровительство при строительстве домов для сотрудников ФСБ в Сочи.
Обновлено в 03:07
Авто

Названы самые угоняемые автомобили России

Больше всего угонов в первом квартале 2019 года в России было зафиксировано с участием Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.
Обновлено в 06:28
Транспорт

Генпрокуратура проверит работу частных камер фиксации нарушений ПДД

Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено в 07:45
Технологии

ОАК роботизирует процесс сборки самолётов

Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» извинился за интервью с покойной актрисой о Доренко

Телеканал «Звезда» выпустил на своем сайте официальное опровержение публикации от 12 мая, где был размещен комментарий оперной певицы Елены Образцовой, которая умерла четыре года назад.
Обновлено в 08:25
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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