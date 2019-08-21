Футбол
Салах: «Не люблю VAR. Но для меня это больше пенальти»Sport24.ru вчера в 09:15
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своем отношении к VAR, который был утвержден в английской Премьер-лиге с сезона-2019/20.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:23, Ашберн
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Фигурное катание
Российский танцор ударил по лицу партнершу после неудачного выступления
После выступления мужчина не справился с эмоциями и ударил кулаком по лицу свою партнершу.
Обновлено в 13:47
Футбол
Кутеповым интересуется клуб из Турции
Напомним, Илья Кутепов попал в структуру московского «Спартака» в 2012 году, а в декабре этого же года защитник провел первый матч в основном составе москвичей.
Обновлено в 15:36
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Политика
Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Музыка
Экс-участник The Prodigy выступит в Петербурге
В субботу, 24 августа, в Петербурге пройдет четвертый ежегодный фестиваль уличной культуры Snapback#4. В рамках мероприятия, в Музее стрит-арта выступит экс-участник группы The Prodigy Лирой Торнхилл.
Обновлено в 08:37
Политика
Трамп напомнил Дании о расходах на НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания направляет недостаточно финансовых средств на оборону НАТО.
Обновлено в 15:03
Культура
Курентзис планирует провести Дягилевский фестиваль в Париже
Оба проекта объединяет имя Сергея Дягилева: в Перми импресарио провел детство, а в театре Шатле начинались его знаменитые «Русские сезоны», - отмечается в сообщении MusicAeterna.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Младший сын Канье Уэста и Ким Кардашьян растет копией ее отца
Еще двоих – дочь Чикаго и сына Псалма родили суррогатные матери. Ким регулярно показывает своих малышей в Instagram.
Обновлено в 03:09
Политика
Россия и Украина подошли к решающей стадии обмена пленными
Как обмен повлияет на российско-украинские отношения Возвращение на Украину задержанных моряков и приговоренных к тюремным срокам граждан этой страны было приоритетом предыдущего президента страны Петра Порошенко и нынешнего — Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:41
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 1:0 (2-й тайм)
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Происшествия
Подожженный в Москве мужчина оказался инвалидом
Мужчина, которого подожгли в одном из московских дворов, оказался инвалидом.
Обновлено в 14:29
Общество
Памятник Владимиру Этушу откроют на Новодевичьем кладбище 9 сентября
Памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу откроют на Новодевичьем кладбище 9 сентября в 13:00.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Политика
Трамп пообещал вернуть в страны Европы захваченных в Сирии боевиков
Все захваченные в Сирии американскими военными террористы будут возвращены в страны происхождения, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 16:16
Технологии
В Москве снова протестировали систему электронного голосования
В среду в Москве уже в третий раз тестируют систему электронного голосования. Она будет использоваться на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Обновлено в 08:11
Футбол
«Зенит» объявил о трансфере Кругового и оставил его в «Уфе»
«Зенит» объявил о подписании контракта с защитником «Уфы» Данилом Круговым.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Петербурге один человек пострадал при прорыве трубы возле метро
В Санкт-Петербурге возле метро «Улица Дыбенко» прорвало трубу во время испытаний теплосети.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Под Ростовом мальчику ампутировали руку после перелома
В Ростовской области из-за некачественного оказания медицинской помощи врачи ампутировали мальчику руку после перелома, информирует РИА «Новости».
Обновлено в 10:03
Наука
В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире
Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Путин: закончено строительство «Северного потока-2» в Финляндии
Президент России Владимир Путин 21 августа сообщил о завершении работ на финляндском участке проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 11:57
Общество
«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12