Салах, Мане и Зиеш начинают борьбу за Кубок африканских нацийСпорт день за днем 06:55

В пятницу 21 июня в Египте стартует КАФ-2019. «Спорт День за Днем» рассказывает о самом важном, что надо знать о турнире. Состав участников КАФ-2019 Впервые в истории турнир вырос с 16 до 24 команд и были изменены его сроки – вместо зимы лучшие африканские футболисты сразятся летом.

Спорт день за днем

Салах, Мане и Зиеш начинают борьбу за Кубок африканских наций

Спорт день за днем

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Армия и оружие Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.

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