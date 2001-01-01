Футбол

Салах, Мане и Зиеш начинают борьбу за Кубок африканских нацийСпорт день за днем 06:55

В пятницу 21 июня в Египте стартует КАФ-2019. «Спорт День за Днем» рассказывает о самом важном, что надо знать о турнире. Состав участников КАФ-2019 Впервые в истории турнир вырос с 16 до 24 команд и были изменены его сроки – вместо зимы лучшие африканские футболисты сразятся летом.
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