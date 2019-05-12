Футбол
Салах, Мане и Обамеянг разделили звание лучшего бомбардира АПЛСоветский спорт вчера в 15:25
В завершившемся в воскресенье, 12 мая, чемпионате Англии все три форварда по 22 раза поражали ворота соперника. Отметим, что для достижения этого результата Мане (Ливерпуль) и Обамеянгу (Арсенал) потребовалось по 36 матчей, Салаху (Ливерпуль) 38.
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Пьер-Эмерик Обамеянг: «Рад разделить „Золотую бутсу“ с Мане и Салахом. Они классные футболисты и африканцы»
Спорт-Экспрессвчера в 13:46
Салах, Мане и Обамеянг разделили звание лучшего бомбардира АПЛ по итогам сезона
Sport24.ruвчера в 13:25
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
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