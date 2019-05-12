Футбол

Салах, Мане и Обамеянг разделили звание лучшего бомбардира АПЛСоветский спорт вчера в 15:25

В завершившемся в воскресенье, 12 мая, чемпионате Англии все три форварда по 22 раза поражали ворота соперника. Отметим, что для достижения этого результата Мане (Ливерпуль) и Обамеянгу (Арсенал) потребовалось по 36 матчей, Салаху (Ливерпуль) 38.
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Мохамед Салах - о призе «Золотая бутса»: «Да, я знаю, что у нас есть один дома. Это новый»

Матч ТВвчера в 22:31

Салах, Мане и Обамеянг разделили звание лучшего бомбардира АПЛ

Советский спортвчера в 15:25

Салах, Мане и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ в сезоне-2018/19

RT на русскомвчера в 12:37

Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ

Чемпионатвчера в 13:00

Пьер-Эмерик Обамеянг: «Рад разделить „Золотую бутсу“ с Мане и Салахом. Они классные футболисты и африканцы»

Спорт-Экспрессвчера в 13:46

Салах, Мане и Обамеянг разделили звание лучшего бомбардира АПЛ по итогам сезона

Sport24.ruвчера в 13:25

Мане, Салах и Обамеянг – лучшие бомбардиры АПЛ. У всех по 22 гола

Sports.ruвчера в 12:08
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Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:03
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Политика

В Литве состоится второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
Обновлено вчера в 19:16
Гаджеты

Когда и чем могут волгоградские дачники опрыскивать сливы

Совсем скоро в садах зацветут сливы. Биолог Валерий Бгашев рассказал, можно ли опрыскивать дерево уже сейчас.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Технологии

Хакеров из Китая заподозрили в атаках на российские госструктуры

Группа хакеров, предположительно китайского происхождения, за последние несколько лет атаковала российские госструктуры и компании, используя для взлома планировщик задач операционной системы.
Обновлено в 02:25
Музыка

В Израиле официально началось «Евровидение-2019»

Обновлено вчера в 16:31
Общество

Приморских косаток могут выпустить в течение двух месяцев

Косатки и белухи, которые пока находятся в центре адаптации в приморской бухте Средней, могут быть выпущены в дикую природу в начале лета, сообщается в понедельник на официальном сайте администрации Приморского края.
Обновлено вчера в 21:13
Футбол

Рассказов: «Надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов»

Надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов.
Обновлено в 02:55
Общество

Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных

«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 00:48
Общество

Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»

Обновлено вчера в 14:59
Здоровье

Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита

Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.
Обновлено вчера в 22:40
Экономика

Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое

«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика

В России перестали чеканить копейки

В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье

Белоруссия ограничила ввоз птицы из Ставропольского края

Белоруссия ограничила ввоз птицы из Ставропольского края России из-за болезни Ньюкасла, сообщил в понедельник департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.
Обновлено в 02:31
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено вчера в 01:44
Транспорт

Движение в Благовещенском переулке перекроют с 14 по 19 мая

В Мамоновском переулке временно введут двухстороннее движение транспорта. Ориентироваться водителям помогут специальные информационные щиты.
Обновлено в 00:05
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено 11 мая в 12:37
Общество

Фанаты «Игры престолов» называют детей в честь персонажей сериала

Фанаты "Игры престолов" называют детей в честь персонажей сериала В США дети все чаще получают имена в честь персонажей популярного сериала.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром

Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес

Александр Цекало познакомил детей с молодой женой

Александр Цекало познакомил детей с молодой женой По данным СМИ, ребята с девушкой поладили.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Транспорт

Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах

В конце апреля текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки и использования средств фиксации частными организациями.
Обновлено в 02:41
Кино

Мединский назвал приоритеты Минкультуры в кино

Российское министерство культуры с особым приоритетом стимулирует фильмы на героико-историческую тематику.
Обновлено в 01:33
Экономика

СМИ предупредили о возможных перебоях с поставками молока этим летом

Как рассказали изданию предприниматели, внедрение новой системы угрожает перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины.
Обновлено в 03:15
ЖКХ

Плановые отключения горячей воды начались в Москве

Горячую воду начнут отключать в Москве 13 мая, передает телеканал Москва 24. Продолжительность отключений составляет не более 10 дней.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие

Танковый биатлон пройдет на полигоне «Прудбой»

На Прудбойском общевойсковом полигоне пройдут Всеармейские этапы конкурсов армейских игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».
Обновлено вчера в 13:07
Футбол

Игорь Корнеев: «„Зенит“ взял верх за счет своих качеств и опыта»

Бывший полузащитник ЦСКА и экс-спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев - о матче 28-го тура чемпионата России "Зенит" - ЦСКА (3:1). – "Зенит" взял верх за счет своих качеств и опыта.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ

В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Политика

Президент Австрии: жители страны помнят о погибших советских воинах

В Австрии помнят о советских воинах, отдавших жизнь за освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков, заявил президент страны Александер Ван дер Беллен.
Обновлено в 00:45
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Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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