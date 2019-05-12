Футбол

Салах, Мане и Обамеянг разделили звание лучшего бомбардира АПЛСоветский спорт 15:25

В завершившемся в воскресенье, 12 мая, чемпионате Англии все три форварда по 22 раза поражали ворота соперника. Отметим, что для достижения этого результата Мане (Ливерпуль) и Обамеянгу (Арсенал) потребовалось по 36 матчей, Салаху (Ливерпуль) 38.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Салах, Мане и Обамеянг разделили звание лучшего бомбардира АПЛ

Советский спорт15:25

Салах, Мане и Обамеянг разделили звание лучшего бомбардира АПЛ по итогам сезона

Sport24.ru13:25

Мане, Салах и Обамеянг – лучшие бомбардиры АПЛ. У всех по 22 гола

Sports.ru12:08

Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ

Чемпионат13:00

Пьер-Эмерик Обамеянг: «Рад разделить „Золотую бутсу“ с Мане и Салахом. Они классные футболисты и африканцы»

Спорт-Экспресс13:46

Салах, Мане и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ в сезоне-2018/19

RT на русском12:37

Сразу три игрока стали лучшими бомбардирами сезона в АПЛ

Матч ТВ13:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:47, Ашберн
Политика

На концерт российских звёзд в Луганске пришло более 50 тысяч человек

Более 50 тысяч зрителей посетили концерт российских звёзд, приуроченный к пятилетию создания Луганской Народной Республики.
Обновлено в 19:23
Происшествия

В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах в порту

Обновлено в 04:54
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Политика

В Киеве призвали Зеленского «публично присягнуть» националистам

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что избранный президент Владимир Зеленский начнет резко терять поддержку украинцев после вступления в должность.
Обновлено в 18:33
Здоровье

Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ

Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали часть тела новорожденного сына

Принц Гарри и Меган Маркл показали новую часть тела своего новорожденного сына. Фото они опубликовали в официальном аккаунте в инстаграме.
Обновлено в 19:24
Политика

В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС

"Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право вето", - подчеркнул Крутой.
Обновлено в 17:42
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 16:48
Транспорт

В Москве планируют благоустроить улицу Ильинку

Обновлено в 13:07
Экономика

Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр

Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
Обновлено в 16:50
Общество

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили в ЮАР

Обновлено в 18:32
Автоспорт

Квят заявил, что ошибка на пит-стопе стоила ему нескольких позиций на Гран-при Испании

Обновлено в 13:35
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

Обновлено в 16:29
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Хоккей

Россия разгромила Австрию на ЧМ по хоккею

Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Австрии в матче второго тура группового этапа проходящего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено в 08:21
Транспорт

Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры

В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
Обновлено в 17:02
Общество

Колымский санаторий «Талая» продали Александру Басанскому за 197 млн рублей

По итогам аукциона, проведённого 7 мая департаментом имущественных и земельных отношений Магаданской области, санаторий "Талая" продан руководителю концерна "Арбат", первому зампреду Магаданской областной Думы Александру Басанскому за 197,7 млн рублей, сообщает MagadanMedia.
Обновлено в 18:29
Происшествия

Судья из США так посмотрел на активы Сабадаша, что следователи в Петербурге возбудили три дела

Три уголовных дела возбуждены по факту хищения акций компании осуждённого миллиардера Александра Сабадаша.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес

«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем

Радиостанция «Говорит Москва» опубликовала документы с визитов журналиста Сергея Доренко к врачам, которые свидетельствуют о бывших у него проблемах с сердцем.
Обновлено в 10:49
Общество

Гороскоп на 12 мая 2019

Козерог В самой мирной и спокойной обстановке многих Козерогов одолеет непонятная раздражительность.
Обновлено в 00:58
Политика

Второй тур президентских выборов пройдет в Литве

В Литве пройдет второй тур выборов главы страны, так как ни один из кандидатов не набрал боле 50% голосов избирателей.
Обновлено в 19:33
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Крупный пожар произошел в доме в Волгограде

В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:50
Футбол

ГК «Ростов-Дон» вышел в финал Лиги чемпионов

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в полуфинале Лиги чемпионов обыграл французский «Мец» со счетом 27:25 и вышел в финал Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 18:31
Политика

ЛНР и Южная Осетия подписали соглашение о дипломатических отношениях

Обновлено в 12:55
Общество

В России изменились правила получения детских пособий

Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Хоккей

Вратарь сборной Латвии Мерзликин провёл силовой приём в игре со Швейцарией

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею Во втором периоде встречи голкипер латвийской сборной Элвис Мерзликин провёл силовой приём, находясь за воротами.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие

В США заметили зенитную систему С-300

Соединенные Штаты Америка разместили на военном полигоне российскую зенитную систему С-300.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пьер-Эмерик Обамеянг
Габонский футболист
Габонский и французский футболист, нападающий футбольного клуба «Арсенал» и сборной Габона. Лучший футболист Африки 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное