Футбол
Салах, Мане и Обамеянг разделили звание лучшего бомбардира АПЛСоветский спорт 15:25
В завершившемся в воскресенье, 12 мая, чемпионате Англии все три форварда по 22 раза поражали ворота соперника. Отметим, что для достижения этого результата Мане (Ливерпуль) и Обамеянгу (Арсенал) потребовалось по 36 матчей, Салаху (Ливерпуль) 38.
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