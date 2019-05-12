Футбол
Салах, Мане и Обамеянг разделили «Золотую бутсу» АПЛЕвро-футбол.ру вчера в 13:39
Все три игрока отличились 22 раза. Для покорения такой отметки Мане и Обамеянгу понадобилось 36 игр, Салаху - 38. К слову, Салах становится лучшим бомбардиром второй год подряд.
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Салах, Мане и Обамеянг разделили звание лучшего бомбардира АПЛ по итогам сезона
Sport24.ruвчера в 13:25
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