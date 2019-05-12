Салах, Мане и Обамеянг разделили «Золотую бутсу» АПЛЕвро-футбол.ру вчера в 13:39

Все три игрока отличились 22 раза. Для покорения такой отметки Мане и Обамеянгу понадобилось 36 игр, Салаху - 38. К слову, Салах становится лучшим бомбардиром второй год подряд.

ЖКХ В столице началось сезонное отключение горячей воды Сегодня в столице началось сезонное отключение горячей воды.

Футбол Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на игру Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды на игру в 37-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад" (1:3) валлийского форварда Гарета Бэйла, передает "Советский спорт".

Происшествия Водитель иномарки сбил 10-летнего ребенка в Благовещенске Как сообщается, 10-летний ребенок в районе 70-го дома на улице Шевченко выскочил на проезжую часть 11 мая около пяти часов вечера.

Экономика Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.

Авто Названы 5 самых дешевых универсалов на рынке России 5 место — KIA Ceed SW Замкнул пятерку KIA Ceed SW — единственный "вагон" корейской марки на российском рынке, а также самый стильный и современный представитель этого сегмента прямо сейчас.

Общество Погода в Новосибирске испортилась на неделю Снег, ночные заморозки и похолодание задержатся в Новосибирской области на неделю.

Авто Opel выпустил первый подключаемый гибрид на базе Grandland X В основу «подключаемого гибрида» Opel Grandland X Hybrid4 легли 1,6-литровый 200-сильный турбомотор, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, и 110-сильный электродвигатель, размещенный на задней оси.

Политика Савченко в Раде потребовала назначить инаугурацию Зеленского 20 мая Нардеп Надежда Савченко в ходе заседания Верховной рады Украины перебила спикера Андрея Парубия, который выступал по одному из вопросов, и потребовала, чтобы в первую очередь был рассмотрен вопрос "об инаугурации президента 20 числа".

Экономика В России расширят список подлежащих маркировке товаров Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Экономика Гендиректором Объединенного кредитного бюро назначен Артур Александрович Собрание акционеров "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ), являющегося лидером на российском рынке по числу накопленных кредитных историй, назначило генеральным директором Артура Александровича.

Гаджеты Взломанная криптобиржа Binance возобновит работу 14 мая Глава Binance Чанпэнг Джао объявил, что криптовалютная платформа возобновит прием депозитов и позволит выводить средства во вторник -14 мая.

Экономика В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".

Общество Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.

Политика В Чехии оценили возможность введения новых санкций ЕС против России Министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек заявил, что Евросоюз не рассматривает введение новых санкций против России за выдачу паспортов жителям Донбасса.

Политика РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.

Политика Майк Помпео отменил визит в Москву Помимо переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Сочи господин Помпео планировал встретиться со своей командой в посольстве в Москве, провести обсуждения с представителями деловых кругов США, а затем возложить венок к могиле Неизвестного солдата.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 37 копеек — до 65,44 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 73,50 рубля.

Происшествия Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.