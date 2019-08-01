Футбол
Салах, Мане и Фирмино могут не сыграть в матче за Суперкубок АнглииREGNUM 08:10
Суперкубок Англии, Финал
Стадион «Уэмбли»
Нападающие «Ливерпуля» Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино могут не сыграть в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити». Об этом заявил главный тренер команды Юрген Клопп, сообщается на сайте клуба.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
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