Футбол

Салах, Мане и Фирмино могут не сыграть в матче за Суперкубок АнглииREGNUM 08:10

Ливерпуль — Манчестер Сити
4 августа
в 10:00
Суперкубок Англии, Финал
Стадион «Уэмбли»
Нападающие «Ливерпуля» Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино могут не сыграть в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити». Об этом заявил главный тренер команды Юрген Клопп, сообщается на сайте клуба.
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