Нападающие «Ливерпуля» Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино могут не сыграть в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити». Об этом заявил главный тренер команды Юрген Клопп, сообщается на сайте клуба.

Салах, Мане и Фирмино могут не сыграть в матче за Суперкубок Англии

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