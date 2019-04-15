Футбол

Салах: «„Ливерпулю“ хватит четырёх побед для чемпионства»Евро-футбол.ру 03:40

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах высказался о борьбе за чемпионский титул в АПЛ.
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Игроки «Ливерпуля» предпочли посмотреть гольф, а не матч «Манчестер Сити»

Sport24.ru14:08

Рахим Стерлинг: «Мы с „Ливерпулем“ будем бороться за титул до последнего»

Матч ТВ07:07

Рахим Стерлинг: «Мы с „Ливерпулем“ будем бороться за титул до последнего»

Sportbox.RU07:07

«Ливерпулю» и «Сити» осталось X побед до чемпионства

Soccer.ru06:00

Гол Салаха и победа «Ливерпуля» — ключевые на пути к титулу АПЛ

LiveSport.ru07:27

Салах: «„Ливерпулю“ хватит четырёх побед для чемпионства»

Евро-футбол.ру03:40
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Происшествия

Крыша собора Парижской Богоматери обрушилась

Обновлено в 14:20
Наука

Медики рассказали, как можно легко уменьшить тягу к сигаретам

Обновлено в 10:10
Происшествия

Жительницу Кубани задержали за убийство четырехлетней дочери

Обновлено в 07:11
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Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес

Сергей Зверев признался, что сын ему как родной

Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
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Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина

Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
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Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Десять человек пострадали при наезде автобуса на стену в Москве

Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы, в результате десять человек получили травмы, сообщает ТАСС, ссылаясь на осведомленный источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:36
Музыка

Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова

К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Политика

Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Экономика

Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Политика

На парламентских выборах в Финляндии победила оппозиция

В воскресенье в Финляндии прошли парламентские выборы. К настоящему моменту стали известны результаты обработки 100 процентов бюллетеней.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Экс-полицейские осуждены по делу о пытках задержанных в Петербурге

Обновлено в 13:01
Технологии

Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте

Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено в 10:00
Авто

Ford Mustang 2020 получил новую версию High Performance

Ford Mustang 2.3L High Performance получил модернизированную подвеску и тормоза от Mustang GT, а также системы рулевого управления, торможения и контроля устойчивости.
Обновлено в 09:03
Происшествия

В подмосковном Серпухове при пожаре погибли два ребенка

Обновлено в 13:13
Наука

На 3D-принтере впервые напечатали настоящее живое сердце

Обновлено в 13:02
Авто

Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП под Тулой

Около 40 детей из Орла возвращались домой после экскурсии в Рязани. По словам полицейских, автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия

Жители Казани эвакуировались из квартир из-за концерта Макса Коржа

Обновлено в 07:02
Политика

Экс-депутат Верховной рады даст показания против Порошенко

Издание «Украинские новости» сообщает, экс-чиновник сам решил дать показания против окружения действующего главы Незалежной и самого Порошенко.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на трассе «Урал»

В Мокшанском районе Пензенской области на 590-м км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Ладой «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Наука

В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом

Ранее неизвестный историкам тайный подземный ход был найден археологами под четвёртым бастионом в Севастополе.
Обновлено в 06:05
Общество

Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено в 12:32
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей

Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Общество

Правительство отказалось от видеофиксации техосмотра

Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 10:39
Общество

Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка 54 000 тысяч болельщиков.
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