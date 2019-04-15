Футбол

Салах: «„Ливерпулю“ хватит четырёх побед для чемпионства»Евро-футбол.ру 03:40

Ливерпуль — Челси
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
40′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
44′
Сесар Аспиликуэта
Садио Мане
51′
Мохамед Салах
53′
56′
Каллум Хадсон-Одои
Гонсало Игуаин
Наби Кейта
Джорджиньо Вейналдум
66′
75′
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
77′
Мохамед Салах
Джердан Шакири
90′
Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах высказался о борьбе за чемпионский титул в АПЛ.
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Гол Салаха и победа «Ливерпуля» — ключевые на пути к титулу АПЛ

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