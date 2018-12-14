Думаю, в 2018 году было много замечательных моментов. Забивая голы, я помогаю команде добывать очки, и это отлично. В следующем году хочу выиграть трофей с "Ливерпулем".

Салах: «Хочу в 2019 году выиграть трофей с „Ливерпулем“»

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