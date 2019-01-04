Футбол

Салах, Азар и Кейн претендуют на приз лучшего игрока декабря в АПЛ
Евро-футбол.ру
08:55

В списке оказались по два представителя "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". Полный список кандидатов: Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Эден Азар ("Челси"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Фелипе Андерсон ("Вест Хэм"), Виргил ван Дейк ("Ливерпуль").
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