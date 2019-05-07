Салах, Агуэро и Азар претендуют на звание игрока сезона в АПЛProstoProSport вчера в 15:27

В число номинантов на награду вошли Бернарду Силва, Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро (все - «Манчестер Сити»), Мохамед Салах, Садио Мане и Вирджил ван Дейк (все - «Ливерпуль»), а также Эден Азар («Челси»).

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Салах, Агуэро и Азар претендуют на звание игрока сезона в АПЛ

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