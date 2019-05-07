Футбол
Салах, Агуэро и Азар претендуют на звание игрока сезона в АПЛProstoProSport вчера в 15:27
В число номинантов на награду вошли Бернарду Силва, Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро (все - «Манчестер Сити»), Мохамед Салах, Садио Мане и Вирджил ван Дейк (все - «Ливерпуль»), а также Эден Азар («Челси»).
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Салах, Агуэро, Азар и еще четыре футболиста претендуют на звание игрока года в Англии
Спорт-Экспрессвчера в 14:55
Агуэро, Азар и Ван Дейк номинированы на награду лучшему игроку сезона в АПЛ
Советский спортвчера в 13:44
Ван Дейк, Стерлинг, Салах, Агуэро, Мане и Азар – претенденты на приз игроку сезона в АПЛ
Sports.ruвчера в 13:28
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Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
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В России официально разрешат класть асфальт в снег и дождь
Нововведения включат в новый стандарт. Они разрешат укладку асфальта в плохую погоду: снег, дождь и мороз.
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Происшествия
Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
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Путешествия
Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов
Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
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«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".
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Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено 06 мая в 16:30
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
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Космос
Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле
В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
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Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
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Общество
В России упростят процедуру признания инвалидности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено вчера в 06:54
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HBO назвал ошибкой стакан из Starbucks, появившийся в «Игре престолов»
HBO пошутил по поводу кофейного стакана из сети Starbucks, который появился в 4 серии 8-го, заключительного сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 06:22
Армия и оружие
Австрия передала Хорватии МиГ-21 дезертира Перешина
Австрия передала Хорватии самолёт МиГ-21, на котором лётчик-испытатель Рудольф Перешин дезертировал из Югославии в 1991 году.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Леонид Кравчук, являющийся бывшим президентом Украины, заявил о том, что Хрущев в буквальном смысле заставил правительство Украины забрать Крым в состав своей страны, сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Футбол
Клопп выругался в прямом эфире после победы над «Барселоной»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не сдержал эмоций и выругался в прямом эфире, комментируя победу своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0).
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Авто
Обновленная модель Hyundai Elantra успешно стартовала в России
Южнокорейская компания Hyundai в минувшем месяце продала на российском рынке свыше 15,3 тысяч автомобилей, что на 3 процента больше, чем годом ранее.
Обновлено в 01:23
Футбол
Трент Александер-Арнолд: «Этот угловой был спонтанным»
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд прокомментировал четвертый гол в ворота «Барселоны» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (4:0). — Этот угловой был спонтанным.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
Брэд Питт посмеялся над слухами о воссоединении с Дженнифер Энистон
Папарацци удалось подловить звезду фильма "Однажды в Голливуде" и задать вопрос о том, собирается ли тот вернуться к Дженнифер.
Обновлено вчера в 17:30
Футбол
Геркус: Клопп — великий, но для памятника на «Энфилде» нужна победа в финале
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). «Ливерпуль» этим матчем уже взял Лигу чемпионов.
Обновлено в 00:30
Политика
Иран частично прекращает выполнение ядерной сделки
В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД, назвав соглашение несправедливым и выдвинув Тегерану дополнительные требования для заключения новой сделки.
Обновлено в 01:17
Общество
Стариков ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова опубликовала в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung статью, в которой обвинила лидера Советского государства Иосифа Сталина в массовых смертях, которыми сопровождалась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
ФСБ задержала семь членов националистической организации
«Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбуждённого Главным следственным управлением СК России по Москве уголовного дела 7 мая в Москве, Московской области и Владимире задержаны семь активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории России», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Политика
США решили направить госпитальный корабль к берегам Венесуэлы
"В июне по распоряжению президента Трампа ВМС США направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort".
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Генпрокурор раскритиковал реализацию мусорной реформы в регионах
Генпрокурор РФ Юрий Чайка дал оценку реализации мусорной реформы в России.
Обновлено вчера в 07:36
Общество
В Москве 8 мая ожидаются грозы и до 23 градусов тепла
Теплая погода с дождями и грозами ожидается 8 мая днем в Москве и области, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Космос
Пять спутников «Глонасс» планируют запустить в 2019 году
Национальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС должна пополниться пятью спутниками в 2019 году, говорится в Стратегии развития ГЛОНАСС до 2030 года, которая имеется в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро.
Обновлено вчера в 21:48