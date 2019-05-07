Футбол

Салах, Агуэро и Азар претендуют на звание игрока сезона в АПЛProstoProSport 15:27

В число номинантов на награду вошли Бернарду Силва, Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро (все - «Манчестер Сити»), Мохамед Салах, Садио Мане и Вирджил ван Дейк (все - «Ливерпуль»), а также Эден Азар («Челси»).
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Агуэро, Азар и Салах претендуют на звание игрока сезона в АПЛ

Газета.Ru15:35

Агуэро, Азар и Салах вошли в число претендентов на звание игрока сезона в АПЛ

Чемпионат13:39

Агуэро, Азар и Ван Дейк номинированы на награду лучшему игроку сезона в АПЛ

Советский спорт13:44

Салах, Агуэро, Азар и еще четыре футболиста претендуют на звание игрока года в Англии

Спорт-Экспресс14:55

По три игрока «Ливерпуля» и «Сити» претендуют на звание футболиста сезона

Soccer.ru13:38

По 3 футболиста «Ман Сити» и «Ливерпуля», а также Азар претендуют на награду игрока сезона АПЛ

Sport24.ru13:14

Ван Дейк, Стерлинг, Салах, Агуэро, Мане и Азар – претенденты на приз игроку сезона в АПЛ

Sports.ru13:28
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Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Обновлено в 05:28
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Гаджеты

Представлена операционная система Android 10

Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено в 14:35
Происшествия

В Шереметьево объяснили причину возвращения SSJ 100 в аэропорт

Согласно хронологии, самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт из-за отказа радиосвязи и автоматического управления.
Обновлено в 13:53
Кино

Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»

Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
Обновлено в 11:44
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Футбол

Ливерпуль — Барселона 3:0 (2-й тайм)

Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Спорт

Легкоатлетка Савина дисквалифицирована на 12 лет за допинг

Российская бегунья на средние дистанции Ксения Савина дисквалифицирована на 12 лет за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 15:20
Авто

Эта Lada Vesta вылеплена из пластилина. И ей устраивают краш-тест!

Автор канала Handmade устраивает очень реалистичные краш-тесты пластилиновых масштабных моделей, и героем очередного видеоролика стала Lada Vesta.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника

Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено в 11:00
Здоровье

Сотни человек каждый день умирают от укусов змей

5,8 млн человек ежегодно кусают змеи, половина из которых ядовита.
Обновлено в 14:25
Космос

В Германии открыли первый электрический автобан

Первый электрический автобан открылся в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
Обновлено в 10:53
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Технологии

Nokia впервые передаст права на свои технологии компании из России

Nokia передаст права на интеллектуальную собственность и исходные коды некоторых видов своего телеком-оборудования в российскую компанию «РТК-Сетевые технологии» — совместное предприятие с «Ростелекомом».
Обновлено в 08:48
Финансы

ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка

Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
Обновлено в 13:10
Футбол

Летом УЕФА рассмотрит вопрос об участии крымского клуба в еврокубках

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщил, что один из клубов полуострова может получить путёвку в еврокубки.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Опубликованы кадры эвакуации пилота из горящего SSJ-100

На кадрах можно рассмотреть неизвестные ранее моменты эвакуации из горящего самолета, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 12:17
Происшествия

В Шереметьево проверили видео с глумлением над горящим «Суперджетом»

Ранее канал «Медиакиллер» разместил видео (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку или разместить ролик из-за звучащей в нем ненормативной лексики) с якобы сотрудниками Шереметьево, которые, вероятно, через камеры наружного наблюдения следят за жесткой посадкой самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 01:20
Политика

В конгрессе США назвали возмутительным отзыв посла на Украине

Лидер демократического большинства в палате представителей конгресса США Стени Хойер и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел считают возмутительным решение отозвать посла на Украине Мари Йованович.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены

Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.
Обновлено в 15:54
Происшествия

ФСБ задержала семь членов националистической организации

«Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбуждённого Главным следственным управлением СК России по Москве уголовного дела 7 мая в Москве, Московской области и Владимире задержаны семь активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории России», — говорится в сообщении.
Обновлено в 14:34
Общество

Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено в 15:28
Финансы

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Музыка

Арфистка Оксана Сидягина даст концерт-лекцию в «Зарядье»

Соната стала на столько популярной, что вдохновила многих композиторов на сочинение собственных произведений для такого необычного сочетания инструментов.
Обновлено в 14:24
Происшествия

Двое объявлены в розыск по делу о грязной нефти в «Дружбе»

Два человека объявлены в розыск по делу о загрязненной нефти в нефтепроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:04
Религия

7 мая православные отмечают Радоницу и поминают усопших родных

Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено в 16:02
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
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Серхио Агуэро
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, выступающий на позиции нападающего за клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. 5 июля 2003 года стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате Аргентины в возрасте 15 лет и 35 дней, побив тем самым предыдущий рекорд, принадлежавший Диего Марадоне с 1976 года. На своей футболке во время матчей чаще всего использует прозвище Кун Агуэро.
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Рахим Стерлинг
Британский футболист
Английский футболист ямайского происхождения, полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Англии.
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