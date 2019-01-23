Сала во время полета отправил сообщение со словами, что ему страшноSport24.ru 16:47

Нападающий «Бордо» Диего Ролан, ранее выступавший в одном клубе с аргентинцем Эмильяно Сала, рассказал, что футболист отправил сообщение своему другу во время трагического полета. 28-летний игрок находился на борту легкомоторного самолета, пропавшего с радаров во время полета над Ла-Маншем.

Сала во время полета отправил сообщение со словами, что ему страшно

Футбол Футбол «Локомотив» обыграл «Зенит» в Кубке «Матч Премьер» Московский «Локомотив» выиграл у питерского «Зенита» в рамках Кубка «Матч Премьер», который проходит в Катаре.

Футбол Футбол Футболист Сала незадолго до исчезновения сообщил о плохом состоянии самолета Аргентинский футболист "Нанта" Эмилиано Сала успел отправить аудиосообщение через мессенджер WhatsApp незадолго до того, как самолет, на котором она находился, пропал с радаров.

Футбол Футбол Леонид Слуцкий: «АЗ постарается взять у „Витесса“ реванш в Кубке» Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Голландии против АЗ.

Футбол Футбол «Зенит» получил отказ от «Сент-Этьена» по трансферу Сельнеса Санкт-петербургский "Зенит" получил отрицательный ответ от представителей французского "Сент-Этьена" по трансферу полузащитника Уле Сельнеса.

Футбол Футбол Хавбек «Аякса» Де Йонг может стать самым дорогим голландским игроком В нынешнем сезоне Де Йонг принял участие в 28 матчах за "Аякс", забил четыре мяча и отдал один результативный пас.

Футбол Футбол Тьерри Анри: «Головин создает моменты, но „Монако“ не забивает» Главный тренер "Монако" Тьерри Анри после поражения от "Метца" в 1/16 финала Кубка Франции (1:3) отметил, что монегаски не забивают моменты.

Футбол Футбол «Порту» одолел «Бенфику» и вышел в финал Кубка португальской лиги Футболисты «Порту» одержали победу над «Бенфикой» в полуфинальном матче Кубка португальской лиги.

Футбол Футбол Боатенг вошел в заявку «Барселоны» на матч с «Севильей» Тренерский штаб "Барселоны" определился с заявкой команды на матч 1/4 финала Кубка Испании против "Севильи".

Футбол Футбол Усэйн Болт завершил карьеру футболиста Прославленный легкоатлет из Ямайки 32-летний Усэйн Болт решил завершить едва начавшуюся карьеру футболиста.

Футбол Футбол Криштиану Роналду назначили штраф в 19 млн евро за неуплату налогов

Футбол Футбол Хоуард объявил о завершении карьеры по окончанию сезона-2019 Голкипер клуба МЛС «Колорадо» Тим Хоуард объявил об уходе из спорта в конце сезона-2019.

Футбол Футбол «Реал» хочет включить Хамеса в сделку по Эриксену По информации Diario AS, мадридская команда планирует включить в сделку Хамеса Родригеса.

Футбол Футбол Болельщики «Нанта» скандируют на площади имя Эмилиано Салы Большая группа болельщиков «Нанта» собралась вместе, чтобы выразить поддержку бывшему нападающему команды Эмилиано Сале, который пропал во время перелёта в Уэльс.