Футбол
Сала во время полета отправил сообщение со словами, что ему страшноSport24.ru 16:47
Нападающий «Бордо» Диего Ролан, ранее выступавший в одном клубе с аргентинцем Эмильяно Сала, рассказал, что футболист отправил сообщение своему другу во время трагического полета. 28-летний игрок находился на борту легкомоторного самолета, пропавшего с радаров во время полета над Ла-Маншем.
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