Футбол

Сала во время полета отправил сообщение со словами, что ему страшноSport24.ru 16:47

Нападающий «Бордо» Диего Ролан, ранее выступавший в одном клубе с аргентинцем Эмильяно Сала, рассказал, что футболист отправил сообщение своему другу во время трагического полета. 28-летний игрок находился на борту легкомоторного самолета, пропавшего с радаров во время полета над Ла-Маншем.
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Пропавший футболист «Кардиффа» отправил из самолета сообщение другу

ТК Звезда19:50

Пропавший футболист «Кардиффа» написал сообщение другу из самолета

Матч ТВ18:50

Диего Ролан: «Сала во время полета писал, что ему страшно»

Спорт-Экспресс16:18

Пропавший футболист отправил сообщение другу во время полета

Газета.Ru17:44

Сала во время полета отправил сообщение со словами, что ему страшно

Sport24.ru16:47

Перед полётом Сала отправил сообщение другу со словами, что ему страшно

Чемпионат18:01
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