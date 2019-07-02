Экономика

Сахалинские недострои стали самыми дорогими на Дальнем ВостокеСахалин.Инфо вчера в 19:45

Сахалинская область является лидером в Дальневосточном федеральном округе по количеству денег, вложенных в объекты незавершенного строительства (включая действующие стройки), — 37 689 994 400 рублей насчитал федеральный орган в островном регионе.
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с чего всё началось
Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
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