с чего всё началось

Сахалинская область является лидером в Дальневосточном федеральном округе по количеству денег, вложенных в объекты незавершенного строительства (включая действующие стройки), — 37 689 994 400 рублей насчитал федеральный орган в островном регионе.

Шоу-бизнес Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.

Происшествия Врачи Башкирии встали на защиту коллеги из Калининграда Элины Сушкевич В Башкирии врачи поддержали акцию в защиту Элины Сушкевич. Врача-реаниматолога из Калининграда обвинили в предумышленном убийстве пациента.

Политика Иран возобновит обогащение урана с 7 июля Иран намерен возобновить обогащение урана выше уровня 3,67% с 7 июля, заявил президент республики Хасан Роухани.

Происшествия В Курганской области загорелась кровля мужского монастыря Кровля Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря загорелась в Курганской области.

Происшествия Прокуратура Казахстана назвала версии взрывов на складе боеприпасов Пожар на военном складе в городе Арысь на юге республики произошел утром 24 июня, это привело к детонации части боеприпасов.

Наука Работу новосибирских ученых включили в учебник США по криминалистике Исследование новосибирских нейробиологов и генетиков, которое посвящено проблеме совершения жестоких преступлений, включили в издание классического американского учебника по криминалистике для студентов Criminology: Explaining Crime and its Context.

Игры Planet Explorers пришлось сделать бесплатной после того, как исходный код удалился с сервера На Planet Explorers обратили внимание недавно и лишь после того, как из-за некой проблемы с сервера игры удалился исходный код, оставив проект без мультиплеера.

Общество Сегодня ожидается полное солнечное затмение Ученые прогнозируют полное солнечное затмение, которое сегодня смогут наблюдать жители земли. Однако в России его увидеть не удастся.

Футбол Стартовал турнир по дворовому футболу «Уличный красава» Всероссийская акция дворового футбола "Уличный красава" за время своего существования объединила три тысячи команд со всей России.

Общество В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.

Политика Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.

Здоровье Названы простые способы улучшить питание Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.

Здоровье Волгоградские медики пройдут курсы профессиональной этики В ближайшее время пройдут циклы занятий по вопросам этики и деонтологии.

Здоровье В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.

Происшествия Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.

Происшествия В воинской части Петергофа начались проверки после гибели подводников В войсковой части 45707 начались проверки после гибели 14 моряков на подлодке «Лошарик» 2 июля.