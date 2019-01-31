Общество
Сахалинские энергетики готовятся к борьбе с циклономРоссийская газета 00:42
В связи с надвигающимся циклоном в режим повышенной готовности перевели аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады Сахалинэнерго, сообщает пресс-служба предприятия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 00:46, Ашберн
Общество
Россияне смогут узнать личный кредитный рейтинг
Россияне с 31 января смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг, который будет учитывать, в том числе наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки, "возраст" кредитной истории, чтобы определить уровень кредитного риска человека.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Галкин ответил на критику Ахеджаковой
Телеведущий и пародист Максим Галкин в своем Instagram ответил на претензии актрисы Лии Ахеджаковой, которая раскритиковала юмориста за использование ее образа в выступлениях.
Обновлено вчера в 18:53
Экономика
Убытки Tesla по итогам 2018 года составили почти миллиард долларов
Обновлено вчера в 22:15
Транспорт
В Москве предупредили о перебоях с поставками продуктов
Из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта в Москве могут подорожать продукты и начаться перебои с их поставками.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Иркутском
В результате погибли четыре человека, еще пять госпитализированы. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Обновлено в 00:37
Авто
Новая версия KIA Mohave готовится к дебюту
Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA в скором времени выпустит новую версию модели Mohave.
Обновлено вчера в 12:14
Общество
В Москве назвали самые необычные имена 2018 года
Обновлено в 00:13
Происшествия
Суд арестовал сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова сроком на два месяца, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:34
Авто
LADA Vesta Sport оценили дороже 1 миллиона рублей
По информации пресс-службы «АвтоВАЗа», стоимость новинки стартует с отметки в 1,1 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:02
Авто
Трехдверный Range Rover не появится в продаже
Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено вчера в 09:21
Экономика
В 2019 году каждая десятая семья надеется купить жилье или машину
В прошлом году автомобиль приобрели 9% россиян, а жилье — 6%. В 2018 году самой популярной у россиян покупкой оставался сотовый телефон — гаджеты купили 28% опрошенных.
Обновлено вчера в 23:28
Космос
Ученый рассказал о последствиях столкновения с Землей астероида Апофис
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В Чите ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара
Власти Читы ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара, говорится в сообщении министерства территориального развития Забайкальского края.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Кража шубы из Третьяковки могла быть отвлекающим манёвром
Картина Куинджи была украдена из Третьяковки 27 января.
Обновлено в 00:28
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Радиотехбанка
Банк России с 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Радиотехбанка, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 00:39
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший кефир
Роскачество начало проверку кефира. Это будет уже второе исследование этого продукта.
Обновлено в 00:00
Общество
Названы самые опасные для вождения страны
Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).
Обновлено вчера в 15:15
Политика
МИД: Наступила фаза приостановки США обязательств по ДРСМД
По словам российского дипломата, в настоящий момент наступает фаза приостановки США своих обязательств в рамках ДРСМД.
Обновлено в 00:29
Политика
Мюллер призвал не раскрывать улики против компании Пригожина
Ведущий «российское дело» спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, попросил суд отклонить ходатайство компании Евгения Пригожина Concord Management and Consulting LLC о раскрытии улик, поскольку это может повредить расследованию.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
В России изменится методика оценки бедности
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) намерена проводить исследования уровня бедности в России по модернизированной методике, об этом РБК сообщили в министерстве труда и социальной защиты РФ.
Обновлено в 00:35
Авто
Chevrolet Camaro ZL1 1LE получил 10-ступенчатый «автомат»
На мощность 6,2-литрового 659-сильного двигателя V8 LT4 новый пакет, включающий 10-ступенчатую коробку-«автомат», практически не влияет, зато аэродинамика благодаря уникальной калибровке трекового режима улучшается в разы.
Обновлено вчера в 12:58
Наука
Ученые разработали материал, очищающий воду от радиоактивного урана
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия
СК завел дело на омских школьниц, которые надругались над сверстницей
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Клиенты Сбербанка столкнулись с очередным видом мошенничества
Ранее «Коммерсантъ» писал, что злоумышленники звонят клиентам Сбербанка с официальных номеров организации, представляясь якобы его сотрудниками.
Обновлено вчера в 10:12
Музыка
Питер Джексон снимет новый документальный фильм о The Beatles
Режиссер трилогии «Властелин колец» Питер Джексон снимет новый документальный фильм о культовой британской поп-группе The Beatles.
Обновлено вчера в 13:23
Авто
Ginetta показала тизер своего нового суперкара
Автоконцерн из Великобритании Ginetta Cars вскоре представит новинку – карбоновый суперкар, дебют которого состоится в рамках женевского салона.
Обновлено вчера в 21:00
Культура
Победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал о штрафах на телешоу
Обновлено вчера в 20:38
Наука
Израильские учёные пообещали за год найти вакцину от рака
Учёные отмечают, что возможная вакцина основывается на небольших фрагментах белка, которые способны «как осьминог» обволакивать раковые клетки и атаковать опухоль в тех областях, куда другие препараты добраться не могут.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Гуайдо рассказал о тайных встречах с венесуэльскими военными
Обновлено вчера в 23:59
Наука
Найден 35000-летний череп современного человека
Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) при помощи анализа ДНК установили, что найденный в Монголии череп принадлежал самому раннему представителю современного вида человека.
Обновлено вчера в 10:08