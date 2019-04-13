Сайт ярославского СМИ заблокировали после новости о граффити с Путиным31 канал Челябинска 03:59

Роскомнадзор потребовал от ярославских СМИ удалить новость про надпись, содержащую оскорбление президента. Однако несколько изданий отказались. В Ярославле заблокировали сайт 76.ru.

Сайт ярославского СМИ заблокировали после новости о граффити с Путиным

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